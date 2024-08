Ich prvá pusa spôsobila pád žeriava. Božidara Turzonovová manželovi odpustila tie najväčšie hriechy

„S manželkou si po toľkých rokoch absolútne dôverujeme. Vždy mi hovorila: ‚Mňa sa už nezbavíš. My máme medzi sebou všetko jasné. Sme si bližší než brat a sestra,“ hovorieval legendárny herec Jozef Adamovič, ktorý navždy odišiel 2. augusta 2013. Jeho manželka Božidara Turzonovová po jeho boku prežila 51 rokov a neobrátila sa mu chrbtom ani vedy, keď vyšla najavo jeho nevera s o 30 rokov mladšou Mirkou.

Od začiatku jej bol protivný

Jozef Adamovič sa narodil 23. apríla 1939 v Trnave. Po maturite v roku 1956 začal v Bratislave študovať herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). „Na prijímačkách sa ma opýtali, čo si myslím o Hamletovi, ktorého nakrútil Lawrence Olivier. Povedal som, že je to mládeži neprístupný film, takže som ho v kine nemohol vidieť. Talentovky som urobil, a tak ma prijali,“ zaspomínal si herec v rozhovore pre denník Pravda. Na vysokej škole našiel nielen svoju celoživotnú lásku, ale aj partnerku, s ktorou napriek mnohým skúškam strávil 51 rokov – Božidaru Turzonovovú.

Herečka spomínala, že prvýkrát sa spoznali na povinnej brigáde v Banskej Bystrici, kde jej bol od začiatku protivný. „Mala som množstvo sponiek v hlave a on jediný čiapku. Možno to bola zámienka na nadviazanie kontaktu, ale keď som ho oslovila, či by mi nepožičal čiapku, odpovedal, že nie. Takýto bol tvrdohlavý,“ spomínala pre SME herečka, ktorá nakoniec tvrdohlavému študentovi podľahla. Vždy sa jej totiž páčili blondiaci s modrými očami.

Hriechy mu odpustila

Kým pre Božidaru Turzonovovú to nebola láska na prvý pohľad, Jozef Adamovič na ich prvé rande spomínal úplne inak. „Naše stretnutie bolo pri Dunaji a tam sme si dali aj prvú pusu. A na druhý deň spadol obrovský nakladací žeriav. Dá sa povedať, že naša pusa spôsobila pád žeriava,“ hovoril pre Plusku herec, ktorému budúca manželka nakoniec odpustila mnohé. Neveru aj nemanželské dieťa.