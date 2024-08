Život bez teba by nebol rovnaký. Najsexi muž sveta oslávil výročie a manželke venoval dojímavé vyznanie

Už sú to takmer dve desaťročia, čo sa Patrick Dempsey objavil na televíznej obrazovke ako neurochirurg Derek „McDreamy“ Shepherd v seriáli Klinika Grace. Jeho stvárnenie šarmantného lekára vyvolalo také šialenstvo fanúšikov, že sa navždy zapísal do histórie televíznych seriálov. Posledné dva roky sú pre rodáka z amerického štátu Maine mimoriadne úspešné. Objavil sa na titulke magazínu People ako Najsexi muž sveta za rok 2023 a v súkromí so svojou polovičkou oslávil 25. výročie sobáša. Pri tejto príležitosti venoval svojej manželke dojímavé vyznanie.

Obdivovala ho tri roky

Väčšina fanúšikov o tom len sníva, no výnimočne sa to aj naozaj odohrá. Niektoré slávne osobnosti nenašli šťastie pri kolegoch hercoch či spevákoch, ale pri svojich veľkých obdivovateľoch. Neraz sa to skončilo aj svadbou. Je to aj prípad Patricka Dempseyho a jeho ženy Jillian.

Vlasová štylistka celebrít Jillian Fink obdivovala herca Patricka Dempseyho tri roky, kým ju pozval von. Ich románik sa začal pomerne rýchlo, ako keby chceli dohnať stratený čas. A tak sa len tri mesiace po prvom rande k sebe presťahovali a v roku 1999 sa potom vzali. Odvtedy sú spolu a aj keď im hrozil rozvod, krízu nakoniec ustáli.

Neuveriteľná matka, manželka, priateľka

Pred časom dokonca oslávili krásne výročie svadby a pri tejto príležitosti hviezdny seriálový lekár pridal na svojom profile na sociálnej sieti fotografiu zo spoločného svadobného dňa. „25 rokov, akoby to bolo včera! Neviem sa preniesť cez to, ako rýchlo ten čas ubehol. Život bez teba by nebol rovnaký, bez tvojej vízie, tvojej láskavosti, tvojho súcitu, tvojej lásky, tvojej inteligencie, tvojho tepla, tvojho priateľstva...“ napísal Patrick Dempsey svojej manželke.

A zároveň vo svojom vyznaní pokračoval: „Láska môjho života, som naozaj vďačný za všetko, čo robíš a kým si. Si neuveriteľná matka, manželka, priateľka a partnerka,“ dodal hviezdny herec.