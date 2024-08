Slovák ako repa, smejú sa mu. Fanúšikovia nášho futbalistu majú pre neprajníkov silný odkaz

Čistý Petržalčan, Slovák ako repa, oravský junák. To sú len niektoré z mnohých rasistických komentárov na Samuelovu adresu.

Mladý slovenský reprezentant Samuel Lusale sa rozhodol odísť z klubu Crystal Palace, ktorý reprezentoval už od svojich 13 rokov. Ako informoval Šport24, jedného z najtalentovanejších slovenských futbalistov kúpil svetoznámy klub Manchester United, čo mu môže výrazne pomôcť v kariére. Pre Samuela ide o obrovský úspech, no reakcie na túto novinku neboli od Slovákov veľmi prajné. Na internete sa roztrhlo vrece s rasistickými komentármi, v ktorých ľudia pre Samuelovi farbu pleti spochybňujú, či je naozaj Slovák. Talentovaného futbalista sa však nakoniec aj mnohí zastali a pre neprajníkov majú silné odkazy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1023260109807840&set=a.395956855871505

Mama Slovenka, otec zo Zambie

„Ej, aľe by to ten Jánošík kukaľi, aký opáľený ľovák nám tu rastie,“ znel jeden z komentárov, ktoré sa začali šíriť na sociálnych sieťach. Slovenský mládežnícky reprezentant má mamu zo Slovenska a otca zo Zambie, v dôsledku čoho má Samuel tmavšiu farbu pleti.

Ako uviedli Športky, Zambia ho v minulosti oslovila s ponukou reprezentácie, no Samuel si vybral Slovensko. Odchovanec londýnskeho klubu Crystal Palace, do ktorého prišiel ako 13-ročný, debutoval v slovenskej futbalovej reprezentácii do 17 rokov vo februári tohto roka v zápase proti Cypru.

„Samuel je rýchly, dynamický krídelník, ktorý je považovaný za jedného z najzaujímavejších hráčov do šestnástich rokov v akadémiách vo Veľkej Británii. Zvládne hrať na pravom aj ľavom krídle a vďaka nadštandardnej rýchlosti a priamej hre je neustálou hrozbou pre obrany súperov. Jeho veľkou prednosťou je produktivita,“ píšu o ňom zástupcovia známej agentúry Roc Nation, ktorú založil raper Jay-Z a ktorá zastupuje veľké hudobné aj športové talenty.

Screenshot. Foto: Facebook/Hetrik.sk

Oravský junák, čistý Petržalčan...

Klub Crystal Palace mal o krídelníka záujem aj naďalej a ponúkol mu štipendium na svojej akadémii, no Samuel ponuku odmietol a vybral si prestup do štruktúr mládežníckej akadémie Manchestru United. Hoci ide pre Samuela o obrovský úspech, v komentároch na Facebooku k nemu Slováci neboli veľmi prajní.