Z veľkého čáva bol chlapec, ktorý nedal dokopy vetu. Známe osobnosti, ktoré uspeli napriek vážnym problémom

Zajakávanie, kilá navyše ani invalidný vozík nemôžu stáť v ceste človeku, ktorý je odhodlaný, že bude v živote šťastný. Tri známe a úspešné osobnosti dávajú návod, ako prekonať v živote vážne krízy a hendikepy.

Tomáš Hudák: Vysmievali sa mi, tak som im dal dôvod

Ani populárny slovenský stand-up komik, televízny glosátor a scenárista Tomáš Hudák nemal cestu za úspechom vydláždenú a bez prekážok. Dnes síce spokojne konštatuje, že žije svoj sen, že sa mu splnilo všetko, po čom kedy túžil, no nad jeho životnými šancami visel kedysi veľký otáznik.

Tomáš zažil zlom vo svojom živote už ako malý školák, keď nemal ešte ani desať rokov. Dovtedy výrečný chlapec sa začal z ničoho nič zajakávať! Výrazná porucha reči sa objavila nečakane, nikto nezistil, čo ju v jeho prípade vlastne odštartovalo a žiaľ, nikto nenašiel ani spôsob, ako by sa jej mohol zasa rýchlo zbaviť. „Mne sa tak vlastne v jednom momente zlomil svet. Z veľkého ‚čáva‘, ktorý vyhrával Hviezdoslavove Kubíny, bol všade obľúbený a chcel byť herec, sa stal zrazu chlapec, ktorý nevedel dať dokopy vetu!“ skonštatoval s odstupom mnohých rokov v programe Trochu inak s Adelou.

„Tak, a teraz čo s tebou? Čo budeš môcť s koktaním vlastne robiť?“ Na ustarostené otázky, ktoré si všetci okolo neho začali klásť, si Tomáš Hudák spomína stále živo. Občas sa k tomuto dramatickému obdobiu s humorným nadhľadom vracia aj ako stand-up komik: „Dnes chápem všetky tie obavy mojich blízkych, veď mňa by vlastne ani do call centra nemohli posadiť! Ani na dispečing Taxi služby, ako to pred pár rokmi bývalo. To by kvôli mne asi skolabovala doprava v celom meste!“

Odpoveď na otázku, ako sa v živote presadiť napriek vážnemu handicapu, si našiel zajakávajúci sa chlapec napokon sám. „Nebyť mojej tvrdohlavosti a toho, že som sa rozhodol ísť hlavou proti múru, ktovie, ako by sa môj príbeh skončil,“ priznal v talkshow Neskoro večer, v ktorej sa ocitol už ako známy televízny scenárista, ktorý je podpísaný aj pod úspechom populárnych programov Zlaté časy a Hit roka.

Stala sa z neho zásobáreň vtipov