Ženil sa primladý a ľudia sa pýtali, prečo to robí. Miloš Mečíř očaril Petru ako génius vo vlastnom svete

Prehra s Mečířom nie je rýchla smrť. Je to pomalé krvácanie, hovorili súperi.

Mala päť rokov a prvýkrát videla tenis v televízii. Keď v ten deň Československo získalo prvú zlatú olympijskú medailu v tenise, Daniela Hantuchová hneď požiadala rodičov, či by jej kúpili tenisovú raketu, aby aj ona raz mohla odísť na olympiádu. Keď v noci zaspávala, v jednej ruke držala malú raketu a v tej druhej podpísanú fotografiu muža, olympijského víťaza, ktorý mohol za jej kariéru – Miloša Mečířa. Legendárny tenista, ktorého prezývali „Veľká mačka“, uspel vo svete športu aj napriek tomu, že bol svojským géniom vo vlastnom svete, ktorý nepotreboval trénera a do konca kariéry hrával s drevenou raketou. Svoje najväčšie úspechy získal po boku manželky Petry, ktorú si vraj bral priskoro.

Miloš Mečíř s Danielou Hantuchovou. Foto: TASR

Takú vestu ti upletiem a budeš v nej hrať

Ladislav Mečíř bol za mladých čias dorastenecký tenisový majster Juhomoravského kraja a na Slovensko prišiel študovať na vysokú školu. Práve tam sa zoznámil so svojou neskoršou manželkou, rodáčkou zo Žarnovice, s ktorou sa usadili v Prievidzi. Ladislav s tenisom neprestal ani vtedy, keď sa mu narodili dvaja synovia a oboch brával so sebou na antuku. Popri otcovi a bratovi sa na ihrisku vždy motal aj malý Miloslav.

Foto: olympic.sk

„Z antuky som staval kopčeky, kotúľal som si loptičku. Vraj som skúšal hrať aj s drevenou doskou na krájanie,“ spomínal pre časopis Zdravie Miloš, ktorý odmala sledoval olympiády, futbal aj atletiku. V škole tri roky plával, na dvore hrával hokej a v Prievidzi ho volali aj do basketbalovej triedy. V tom čase bol už ale hlboko ponorený do tenisu.

„Pamätám sa, že už ako prvák som ťahal na kurty spolužiakov, bol som tam ako doma,“ prezradil pre Hospodárske noviny. Hoci ako dieťa neuvažoval nad tým, že by raz mohol byť šampiónom, jeho rodina v ňom videla obrovský talent. Keď vyhral Wimbledon Američan Jimmy Connors, stará mama mu ho ukázala so slovami: „Takú vestu ti upletiem a budeš v nej hrávať.“ Miloš v tom čase ani netušil, kto Connors je, no jeho babka slovo dodržala a vo veste nakoniec skutočne trénoval.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/54561060878/photos/pb.100063655326385.-2207520000/10159784222505879/?type=3

Spiaci blesk a veľká mačka

Hoci do 14 rokov prehrával väčšinu zápasov, vďaka tvrdým tréningom si nakoniec vedel poradiť aj s podstatne staršími súpermi. Často trénoval až do tmy a mama mu mnohokrát telefonovala, prečo ešte o deviatej večer nie je doma. Podľa mnohých hral Miloslav veľmi netypicky – na pohľad sa pohyboval ležérne a vláčne, no keď bolo treba, expresne vyštartoval a bol rýchly. Aj preto mu prischla prezývka „Spiaci blesk“. Oveľa lepšie sa ale uchytila prezývka „Veľká mačka“, ktorá tiež nevznikla náhodou.