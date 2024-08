Z Československa odišiel s piatimi dolármi vo vrecku. Šampiónka z hier sa stále riadi heslom deda Jaromíra

Prvá plavkyňa v histórii, ktorá vyhrala zlato na štyroch olympiádach. Katie Ledecky na letných olympijských hrách v Paríži získala svoju ôsmu zlatú medailu v kariére a málokto tuší, že ju poháňajú gény z Československa. Nadaná 27-ročná plavkyňa sa ešte aj dnes riadi heslom svojho starého otca Jaromíra, ktorý v roku 1947 odišiel z Československa s piatimi dolármi vo vrecku.

Plavkyňa z bohatej rodiny

Katie mala len dva roky, keď si niečo maľovala na papier a nad ňou stál pán v snehovo-bielej košeli a drahom obleku – najslávnejší basketbalista histórie Michael Jordan. Malá Katie v ten večer určite netušila, v akej slávnej spoločnosti sa ocitla, keď si dlháň s diamantom na uchu zrovna kupoval podiel v basketbalovom tíme Washington Wizards.

Práve ten spoluvlastnil multimilionár Jonathan Ledecky, Katein strýko. Ani jej otec Dave alebo nebol na tom horšie. Ako advokát zarobil veľa peňazí a napriek tomu, že si rodina Ledeckych žije na vysokej nohe, nezabúdajú na to, komu vďačia za svoj úspech. Hrdo sa hlásia ku svojim československým koreňom svojho otca Jaromíra „Jerryho“ Ledeckeho, ktorý v Amerike začínal úplne od nuly.

Takmer ho to zabilo

Jaromír mal len 20 rokov, keď získal štipendium na štúdium angličtiny a hoci po zhoršení pomerov v komunistickom Československu režim tlačil na Jaromírovho otca, aby mu tento nápad vyhodil z hlavy, syna plne podporoval. Ako uviedla stanica CNN, otec dokonca Jaromíra varoval, aby sa do vlasti už nikdy nevracal.

Ledecky odišiel na druhú stranu Atlantiku s piatimi dolármi vo vrecku. Rodina kvôli jeho odchodu do USA prišla v Prahe o živnosť, ich dom skonfiškovali vojaci a jeho brat musel ísť pracovať do bane. Jaromír nakoniec svoju rodinu nevidel celých 17 rokov. „Takmer ho to zabilo,“ priznala pre portál SI Jaromírova manželka Berta.