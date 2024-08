Opil sa a od radosti kričal, že je slobodný. Princ William musel po rozchode o Kate poriadne zabojovať

Patria medzi najobľúbenejšie páry a silu ich vzťahu dokazujú aj v tých najťažších časoch. Aj princ William s manželkou Kate si ale v minulosti prešli krízou, ktorá nakoniec skončila rozchodom. Životopisec Robert Jobson v novej knihe Catherine, princezná z Walesu prezradil, že po piatich rokoch vzťahu stačil na ich rozchod 30-minútový telefonát, ktorým William zlomil Catherine srdce. Po kríze o ňu musel zabojovať.

Kate bola dôvodom

Keď princ William prišiel na univerzitu v St. Andrews, nevedel si tam zvyknúť. Nepáčilo sa mu mesto, nepáčila sa mu škola a chcel sa vrátiť domov do Windsoru. Nikto však nechcel, aby kráľovská rodina hodila uterák do ringu, a tak na univerzite údajne vymysleli plán, ako lepšie zaradiť Williama do vysokoškolského života.

„Obklopili ho ľuďmi s pozitívnymi vibráciami, pozitívnymi hlasmi – a jednou z nich bola Catherine Middleton. Bola jednou zo štyroch ľudí, ktorých požiadali, aby sa k nemu pripojili v spoločnom dome v St Andrews,“ spomínal kráľovský životopisec Andrew Morton na moment, keď sa Kate pre Williama stala dobrou kamarátkou a jedným z dôvodov, prečo sa na univerzite začal cítiť dobre.

Hoci to nebola žiadna láska na prvý pohľad, vzniklo medzi nimi silné puto, ktoré pomaly prerastalo do niečoho vážnejšieho. „Len sme spolu strávili viac času a dobre sme sa zachichotali a uvedomili sme si, že máme rovnaké záujmy,“ spomínal princ William, podľa ktorého bola Kate najskôr jeho najlepšou priateľkou, až potom partnerkou. Na kráľovské zásnuby si ale musela Catherine dlho počkať a aj médiá ju preto častovali prezývkou „Waity Katie“.

30-minútový telefonát

„Catherine vedela, že William sa so žiadosťou o ruku neponáhľa a pravdou je, že bola pripravená počkať, kým bude pripravený. Koniec koncov, boli do seba zamilovaní, alebo nie?“ píše životopisec Robert Jabson v novej knihe. Práve v nej spisovateľ prezradil, že Kate sa namiesto zásnub v jednom momente dočkala rozchodu.