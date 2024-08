Druhé manželstvo jej v kartách vyveštila vedma. Helena Vondráčková a Martin tvoria nerozlučný pár dodnes

Na začiatku im nik nefandil, dnes sú spolu už 21 rokov. Helena Vondráčková a Martin Michal postupom času všetkým dokázali, že je ich láska ozajstná a že sa majú skutočne radi. Aj do ich osudového vzťahu môžu napokon priaznivci populárnej speváčky v súčasnosti nahliadnuť na výstave v Tančiacom dome v Prahe, ktorú otvorili pri príležitosti jej šesťdesiateho výročia na hudobnej scéne. Na výstave sa podľa informácií týždenníka Život dozviete aj ďalšie informácie z Heleninho súkromia – okrem iných zverejnila aj rôzne zaujímavosti zo svojej druhej svadby, o ktorých doposiaľ nik netušil.

Foto: TASR - Dano Veselský

Je mojím ochrancom

Začiatky vzťahu umelkyne a manažéra neboli vôbec ľahké, Helenin o dvanásť rokov mladší priateľ sa jej rodine nikdy nepáčil. Ona sa ho však za žiadnych okolností vzdať nechcela a svoju lásku si vydupala. „Som veľmi rada, že navzdory prognózam sme stále spolu a máme sa radi. Veľmi sa milujeme. Môj manžel je mojím bodyguardom a ochrancom,“ vyznala sa pre portál Život v Česku.

Svoje áno si povedali 22. februára 2003 na Hrade Karlštejn a dnes sa môžu pochváliť jedným z najstabilnejších manželstiev v českom a slovenskom šoubiznise.

Na snímke česká speváčka Helena Vondráčková počas otvorenia výstavy Helena – 60 rokov na scéne v Galérii Tancujúceho domu v Prahe. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Falošná nevesta

Na aktuálnej výstave sa verejnosť môže dozvedieť napríklad aj to, že speváčka sa po druhý raz vydávať nechcela, no vyveštili jej to v kartách. „Vyložila mi to v kartách vedma zo Žižkova a jej veštba sa naplnila. S Martinom sme si povedali áno vo veľkom štýle 22. februára 2003 na Hrade Karlštejn,“ prezradila speváčka.

Pozvánku na obrad nedostal však každý. Helena totiž túžila osláviť svoj deň bez doterných novinárov, ktorí chceli ukoristiť zo svadby to najlepšie pre svojich čitateľov, a tak prišla s pozoruhodným nápadom, ako sa ich striasť: do ulíc krátko pred obradom vyrazilo auto s falošnou nevestou a zamierilo opačným smerom od Hradu Karlštejn, kde sa mal obrad uskutočniť.