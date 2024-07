Huby rastú aj v horúčavách. MAPA vám ukáže, kde si môžete nazbierať obľúbené dubáky, kozáky či kuriatka

Nezabránilo im v raste ani horúce počasie. Niektoré oblasti Slovenska sa aj uprostred leta stali doslova rajom pre nadšených hubárov. Ak si chcete v týchto dňoch pochutiť na čerstvých dubákoch či kozákoch, nečakajte a rýchlo vyrazte na tieto miesta.

Hubová mapa na portáli nahuby.sk. Foto: nahuby.sk

Tohtoročná hubárska sezóna je podľa Vladimíra Kuncu z Fakulty ekológie a environmentalistiky na Katedre aplikovanej ekológie Technickej univerzity vo Zvolene skutočne výnimočná, máme totiž vlhký a pomerne teplý rok. „Striedanie horúcich dní s chladnejšími a výskyt zrážok vytvárajú na mnohých miestach aj teraz veľmi dobré podmienky pre rast plodníc,“ vysvetlil popredný slovenský mykológ pre tvnoviny.sk.

Záhadou však podľa neho je, že huby už nerastú ako kedysi, keď sme na ne mohli natrafiť naprieč celým Slovenskom. „V jednej doline to je z hľadiska rastu húb dobré a v susednej nerastie takmer nič. Nevieme pochopiť, prečo sa to deje,“ podotýka Kunca. „Nie je to iba o zrážkach. Huby sú tiež len organizmy, ktoré sa nerozmnožujú neustále. Hoci aj inde prší pravidelne a sú tam vhodné poveternostné podmienky, stále zjavne existujú faktory, ktorým nerozumieme,“ ozrejmuje.

Dubákom, kozákom a modrákom sa momentálne podľa neho darí najmä v podhorských oblastiach, kde je aj počas dňa teplota príjemnejšia. Nazbierať si ich môžete v týchto lokalitách: