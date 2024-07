Bola osudovou láskou doktora Blažeja. Sestra Ina z Nemocnice na okraji mesta vyzerá výborne aj dnes

Andrea Čunderlíková sa stala koncom 70. rokov prototypom ženy podľa vtedajších kritérií. Stvárnila totiž sestričku Inu v seriáli Nemocnica na okraji mesta, ktorá hovorila len vtedy, keď jej to umožnili, bola poslušná, tichá a navyše bola skvelou ženou seriálového doktora Blažeja. Z tohto vášnivého romániku vzniklo aj ich prvé dieťa.

Doktor Blažej a Ina

V prípade doktora Blažeja je jeho seriálový osud až priveľmi podobný tomu skutočnému - v seriáli sa zbližuje s Inou, pričom je ešte stále ženatý. Neskôr pristupuje k rozvodu a žije spolu s plachou sestrou.

Josef Abrhám, ktorý stvárnil postavu Blažeja, bol v reálnom svete osem rokov vo vzťahu so speváčkou Naďou Urbánkovou, no neskôr sa zoznámil s mladou Libušou Šafránkovou. Tajný pomer s kráskou z rozprávok udržiaval dva roky, potom speváčku Urbánkovú opustil a až do konca života zostal so svojou osudovou ženou.

Život sestry Iny bol od života herečky Andrey Čunderlíkovej radikálne odlišný. Rolu, ktorá bola pre ňu prelomová, pôvodne nechcela prijať, keďže ona sama je zhovorčivá a temperamentná. „Najprv som ju vôbec nemala rada, musela som si zvykať,“ hovorí Andrea Čunderlíková v jednom z rozhlasových rozhovorov.

Herečkou odmalička

Andrea získala svoju prvú úlohu už ako 12-ročná, no jej sláva so sebou niesla aj nádych trpkosti. Spolužiačky, ktoré jej závideli herecký úspech a popularitu, sa s ňou prestali priateliť. Podľa portálu Super.cz to bolo aj preto, že sa objavila vo filme Päť dievčat na krku, kde riešila problémové vzťahy so spolužiačkami. Film sa tak preklopil do skutočnosti.

V mladosti sa však od svojho hereckého povolania odklonila. Poslúchla tak radu svojej matky a nezvolila si štúdium konzervatória, ale ekonomickej školy. Keď po jej ukončení chcela študovať herectvo v Prahe, odmietli ju a povedali jej, že má nedostatok talentu.

Listy od nahnevaných diváčok

Článok pokračuje na ďalšej strane: