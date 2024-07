V škole sa chválil žiackou knižkou slávneho brata. Z ráčkujúceho chlapca vyrástol náš úspešný herec

Narodil sa do rodiny známeho operného speváka a keď sa po večeroch chodil pozerať na otcove vystúpenia, ráno nevedel vstať do školy. Odmalička vedel, že aj on bude umelcom, no nebol z neho operný spevák, tým sa nakoniec stal jeho starší brat Martin. Ten bol preňho až takým vzorom, že keď chodil do školy, spolužiakom ukazoval bratovu žiacku knižky a chválil sa, že má samé jednotky. Chlapec na fotografii je dnes známym slovenským hercom, ktorý uspel aj napriek tomu, že sa pre ráčkovanie nechcel prihlásiť na herectvo.

