Vďačí mu za to, že jej radikálne zmenil život. Stano Štepka sa dočkal vyznania, ktoré roztopí každé srdce

V jeho divadle vyrástlo mnoho mladých umelcov, ktorí sú dnes úspešní nielen na divadelných doskách, ale aj pred televíznymi kamerami. Stanislav Štepka, ktorý nedávno oslávil okrúhle jubileum 80 rokov, na nich môže byť hrdý. Pri tejto príležitosti mu práve jedna z nich, herečka Monika Hilmerová, venovala krásne poďakovanie - sama totiž v šestnástich rokoch prišla do Radošinského naivného divadla na konkurz.

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Tvojá mama, tá bola najlepšá

Štepkov otec bol murárom, matka domácou, ktorá sa ešte ako žiačka základnej školy dostala medzi ochotníckych divadelníkov v Radošine. „Hneď si ju všimli, bola veľmi výrazný typ. Tridsiate roky boli jej, stala sa vychýrenou radošinskou ochotníckou herečkou,“ spomínal pre Korzár Stanislav Štepka, ktorý sa na javisku Radošinského divadla ocitol ako deväťročný. Ľudia, ktorí videli na javisku oboch Štepkovcov, mu hovorievali: „Stanko, my ta sledujeme, dobrý si, ale tvojá mama, tá bola najlepšá!“

Stanislav Štepka nakoniec vyštudoval Pedagogickú fakultu v Nitre a päť rokov učil slovenčinu a dejepis, v duchu ale neustále stál na javisku vlastného divadla. Sen sa mu nakoniec splnil v roku 1963, keď spolu s kamarátom Miroslavom Sigetom založili divadlo, ktoré od názvov ako Divadielko pri Klube mladých v Radošine či Slovenské naivné divadlo (SND) nakoniec skončilo ako Radošinské naivné divadlo.

Na snímke zľava Monika Hilmerová, Katarína Kolníková a Stanislav Štepka v predstavení Pokoj domu tomuto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vzala to ako žart

Na jeho doskách potom vyrástlo mnoho mladých talentov a nezabudla na to ani známa umelkyňa Monika Hilmerová. „Keď som mala 16 rokov, moja mama mi povedala, nech idem na konkurz do Radošinského naivného divadla. Vzala som to ako žart, ale išla som. Asi mamám treba veriť, zobrali ma,“ prezradila Monika a dodala, že človek často podľa nej netuší, ktoré sú tie momenty, čo mu radikálne ovplyvnia život. „A u mňa bol práve tento jedným z nich,“ dodala.

Preto pri príležitosti nedávnych 80. narodenín Stanislava Štepku nezabudla na časy strávené na doskách Radošinského naivného divadla a jeho zakladateľovi venovala krásne slová. „Zrazu som naplno spoznávala svet autorského divadla Stanislava Štepku, stála som s ním a mnohými ďalšími výnimočnými hereckými osobnosťami na javisku, precestovala s divadlom kus sveta, získala úžasných priateľov a to kúzlo divadla sa mi navždy vrylo pod kožu a do srdca. Stanko, ďakujem ti veľmi za to, čo som vďaka RND zažila, že sa mi stalo mojím rodným divadelným domom,“ napísala dojato.