Oblizla lyžičku a bolo jasné, že je to bomba. Tiramisu vzniklo vďaka svokre a šéfkuchárovi Robertovi

Niektorí hovoria, že recept vznikol pred desaťročiami v talianskych nevestincoch, kde ho podávali ako afrodiziakum, iní zase vravia, že otcom tiramisu je Ado Campeol, majiteľ talianskej reštaurácie Le Beccherie. Celosvetovo známy recept však nevymyslel sám. Vznikol vďaka náhode, únave po pôrode a najmä vďaka šéfkuchárovi Robertovi „Lolimu“ Linguanottovi, ktorý teraz zomrel vo veku 81 rokov. Podľa mnohých expertov bol práve Roberto skutočným otcom tiramisu, keď vďaka zhode náhodných okolností vytvoril dokonalú zmes mascarpone, espressa, kakaa a piškót. Svoj recept si nezobral do hrobu a originálnu receptúru si môžete vyskúšať aj vy doma.

Za všetkým hľadaj svokru

Ado Campeol sa narodil do rodiny, ktorá vlastnila reštauráciu Le Beccherie v severotalianskom meste Tréviso od roku 1939. Ado otcovi pomáhal v kuchyni už od detstva a po druhej svetovej vojne bol prirodzeným nasledovníkom, ktorý prevzal reštauráciu. A bola to práve Adova reštaurácia, ktorá začiatkom 70. rokov zaradila prvýkrát so stáleho menu dezert s názvom tiramisu. Tak ako to býva aj pri iných ľudských objavoch, aj tiramisu vzniklo náhodou.

Majiteľova manželka Alba Campeolová bola práve po pôrode syna a cítila sa veľmi slabá. „Moja svokra mi dala zabaglione, aby som nabrala energiu. Viete, jednoduchý, taký, aký robíme v Trevise – vaječný žĺtok vyšľahaný s cukrom a troškou mascarpone,“ opisovala vo svojich spomienkach starý taliansky dezert, ktorý mal množstvo kalórií a tak dodal energiu takmer každému.

Dostal nápad

Albina svokra ale v ten deň pridala do zmesi ešte jednu ingredienciu – kávu. „To ťa zodvihne (v taliančine Tiramesù, pozn. red.),“ povedala svojej neveste. Keď Alba olízala lyžičku, zistila, že je to veľmi chutné.