Pred 80. rokmi napísala do svojho denníka posledné slová. Silný odkaz Anny Frankovej ale žije dodnes

Písal sa 1. august 1944. Anna Franková, mladé židovské dievča skrývajúce sa pred nacistami v Holandsku, vtedy do svojho denníka napísala posledné slová. Bolo to iba pár dní predtým, ako ju aj jej rodinu zatkli a previezli do koncentračných táborov.

Anna Franková v roku 1940. Foto: Wikimedia Commons/Collectie Anne Frank Stichting Amsterdam

Nedokázala byť sama sebou

Vo svojom poslednom liste písala o tom, ako ju vnímajú ostatní a to, že nedokáže byť sama sebou. „Ako som ti už mnohokrát povedala, rozdelila som sa na dve časti. Jedna strana obsahuje moju bujarú veselosť, moju radosť zo života a predovšetkým schopnosť oceniť ľahšiu stránku veci. Mám na mysli to, že na flirtovaní, bozku, objatí nenájdem nič zlé. Táto moja strana zvyčajne číha, aby prepadla tú druhú, ktorá je oveľa čistejšia, hlbšia a jemnejšia. Nikto nepozná Anninu lepšiu stránku, a preto ma väčšina ľudí nemôže vystáť,“ písala na posledných stranách.

Anna bola nemeckým dievčaťom židovského pôvodu, ktoré sa spolu so svojou rodinou skrývalo počas druhej svetovej vojny v Amsterdame. Život počas ukrývania zachytila vo svojom denníku, ktorý bol po vojne zverejnený a stal sa svetovým bestsellerom. Dodnes je silným svedectvom hrôz holokaustu.

Červeno-biely denník

Keď v roku 1933 zvíťazila vo voľbách nacistická strana Adolfa Hitlera, Frankovci sa prestali cítiť v Nemecku bezpečne. Presťahovali sa do Holandska a boli tak medzi 300 000 Židmi, ktorí v rokoch 1933 až 1939 utiekli z Nemecka do tejto krajiny. Napriek tomu sa im pred nacistami nepodarilo ujsť. V máji 1940 vtrhla do dovtedy neutrálneho Holandska nemecká armáda, ktorá začala prenasledovať Židov.