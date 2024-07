Prehovoril modrý Dionýzos, ktorý šokoval na hrách: Hlboko sa ospravedlňujem, na kresťanstve je krásna jedna vec

„Milióny ľudí sledovali ceremóniu a všetci mali jedinú otázku. Čo má znamenať tento modrý muž?“ spýtala sa novinárka Saskya Vandoorne zo CNN, ku ktorej prišiel na rozhovor francúzsky zabávač Philippe Katerine, ktorý sa objavil ako polonahý grécky boh Dionýzos počas otváracieho ceremoniálu olympijských hier v roku 2024 v Paríži. Mnohí v komentároch písali, že pripomína Tatka Šmolka a iní komentovali, že ich svojím vystúpením urazil. V otvorenom rozhovore dal teraz veci na pravú mieru.

Kontroverzný ceremoniál

Zle predstavili športovcov z Južnej Kórey, pokračovalo to provokatívnym portrétom Ježišovej poslednej večere od Leonarda da Vinciho, kde namiesto Ježiša sedela žena s obrovskou striebornou korunou na hlave. Umelecké dielo znázornili takzvané drag queens, teda osoby, ktoré sa štylizujú do určitého rodu a parodujú stereotypy za účelom zabávania obecenstva. Počas vystúpenia sa na stole objavil aj takmer nahý spevák, pokrytý modrou farbou, ktorý znázorňoval gréckeho boha vína Dionýza.

Otvárací ceremoniál letných olympijských hier sa mal niesť v duchu spájania všetkých ľudí bez ohľadu na národnosť, vierovyznanie, farbu pleti a orientáciu, napriek tomu rozdelil spoločnosť a pre mnohých sa stal kontroverzným.

„Mojím prianím nie je spochybňovať, ani zosmiešňovať alebo šokovať. Najviac zo všetkého som chcel vyslať posolstvo lásky, inklúzie, nechcel som rozdeľovať,“ povedal pre agentúru AP umelecký šéf ceremoniálu Thomas Jolly, ktorý poprel, že by kritizovaná scéna mala byť paralelou k Poslednej večeri. Jeho zámerom bolo osláviť diverzitu, vzdať hold hodovaniu a francúzskej gastronómii tým, že urobí veľkú sviatočnú oslavu spojenú s bohmi Olympu.

„Samozrejme nikdy nebolo naším zámerom prejaviť neúctu k akejkoľvek náboženskej skupine. Otvárací ceremoniál sa snažil osláviť toleranciu v spoločnosti,“ uviedla hovorkyňa organizačného výboru Anne Descampsová na tlačovej konferencii. „Sme presvedčení, že sa nám to podarilo naplniť. Pokiaľ to niekoho urazilo, je nám to hlboko ľúto,“ dodala.

Nahý modrý Dionýzos

V rozhovore pre CNN sa vyjadril aj jeden z najkontroverznejších účinkujúcich v programe – modrý muž, ktorý ako grécky boh vína Dionýzos spieval: „Poďme žiť, ako sme sa narodili – nahí.“