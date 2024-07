Malý čerešňový kvet v jej bruchu. Manželka Justina Biebera tajomnou fotkou pobláznila fanúšikov

Hoci sa klebetilo o ich rozchode, všetko je nakoniec inak. Justin Bieber s manželkou Hailey mali na skrývanie sa pred fanúšikmi ten najkrajší dôvod. Spevákova partnerka totiž nosí pod srdcom ich prvého spoločného potomka. Pred časom tiež na sociálnej sieti pridala fotku seba s tajomným popisom. Fanúšikovia manželského páru si preto myslia, že Hailey nechtiac prezradila pohlavie bábätka.

Láska môjho života

Kanadský spevák a americká modelka sa prvýkrát stretli počas filmovej premiéry v roku 2009, o sedem rokov neskôr spolu krátko randili, no vážny vzťah prišiel až neskôr. V apríli 2018 sa Justin Bieber a Hailey dali dokopy, v júli oznámili svoje zasnúbenie a v septembri sa zosobášili.

Ako sa Justin vyjadril pred tromi rokmi, bola to práve ona, vďaka ktorej sa dostal z dna, keď bojoval s drogovou závislosťou. Venoval jej aj jednu pieseň na jeho doteraz poslednom albume. „Jedna zo skladieb na albume sa volá Unstable (nestabilný, pozn. redakcie) a je to pre mňa veľmi emotívna pieseň, pretože som bol na veľmi, veľmi zlom mieste - možno pred rokom,“ vysvetlil Justin pre britský denník The Sun. Našťastie, bola pri ňom práve jeho manželka: „Celá myšlienka piesne je, že ma ľúbila, aj keď som bol nestabilný,“ dodal.

Chcela slobodne žiť

Napriek rýchlemu manželstvu sú stále spolu a očividne im to klape. Dôkazom je aj modelkino tehotenstvo, ktoré však pred verejnosťou aj fanúšikmi pomerne dlho tajila a ktoré si začala užívať až od druhého trimestra. „Skrývať toto veľké tajomstvo nebolo dobré. Chcela som slobodne žiť a slobodne ísť von,“ priznala v rozhovore pre magazín W. Dlho tiež trpela rannými nevoľnosťami. „Neviem, prečo to tak volajú, pretože to trvá celý deň. Musíme zmeniť názov,“ dodala so smiechom.

Hailey Bieber s čerešňovými kvetmi na nechtoch. Foto: Instagram @ haileybieber

Pred časom tiež na sociálnej sieti pridala fotku seba s tajomným popisom. Svoje tehotenské bruško totiž označila za čerešňový kvet a pridala k nemu emotikon ružového kvetu. Fanúšikovia sa preto domnievajú, že tak naznačila, že pod srdcom nosí dievčatko. „Malé čerešňové kvety na mojich nechtoch, malý čerešňový kvet v mojom bruchu,“ napísala Hailey.