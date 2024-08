Mária si pred nákupným centrom vyvrtla členok. Cudzia pani jej ho ošetrila a pomohla dokonca aj s bábätkom

Spolu s priateľom a malým synčekom prechádzala okolo nákupného centra v Žiline, keď si nevšimla chýbajúcu dlažobnú kocku a nešťastne si vyvrtla členok. Aj keď si mamička Mária pôvodne myslela, že situáciu zvládne s pomocou svojich blízkych, dojala ju reakcia okolia. Svojej hrdinke posiela obrovské ďakujem.

Ako Mária uviedla pre portál Žilinak, celý incident sa odohral v pondelok 30. júla okolo 14:30 hod. popoludní. Po nešťastnom páde sa pri nej bez váhania pristavila pani, ktorá prezradila, že robí na záchranke. „Bola veľmi milá. Pomohla mi s nohou, zafixovala ju, dávala mi ľad na členok," hovorí mamička s tým, že aj keď nechcela, presvedčila ju, aby išla na pohotovosť.

Ani tam však pomoc neznámej záchranárky v civile nekončila. „Potom, kým priateľ bežal pre auto, kočíkovala nášho desaťmesačného syna a keď plakal, prebalila ho a uspala,“ dodala vďačne. „V tejto dobe sa nájdu aj dobrí ľudia. Veľmi ma to prekvapilo a potešilo. Chcela by som jej veľmi pekne touto cestou poďakovať a dúfam, že sa jej všetko vráti a je to naozaj chodiaci anjel, ktorý pomáha. Ďakujem vám veľmi pekne,“ odkazuje na záver Mária.