Budeš na každom jedálnom lístku, vravel mu otec. Bolek Polívka uspel, aj keď sa mu nepáčilo vlastné meno

Mnohí fanúšikovia ho považujú za enfant terrible českej umeleckej scény. Desiatky rokov na nej zanecháva výraznú a nezmazateľnú stopu ako neopakovateľný, nenapodobiteľný, originálny a jedinečný herec s výnimočným talentom i neuveriteľnou hravosťou.

„Hrať znamená učiť sa. Ak stratíme schopnosť hrať, nič sa nenaučíme. Potom vieme všetko a nemusíme tu byť vôbec,“ je jedna z myšlienok populárneho herca, komika, míma, scenáristu a režiséra Bolka Polívku. Dnes (31. júla) oslavuje 75 rokov.

Bolek Polívka v roku 2008. Foto: TASR

Nechaj si to meno

Boleslav (Bolek) Polívka sa narodil 31. júla 1949 vo Vizoviciach na Morave ako najmladší z troch synov. Od detských liet získaval náklonnosť k divadlu, pretože jeho rodičia boli nadšenými ochotníkmi. V jednom z rozhovorov pre médiá si zaspomínal na to, čo mu otec povedal, keď sa mu posťažoval „čo to meno... Polívka?!“, keby sa raz chcel stať hercom. Otec mu s dávkou humoru odpovedal: „Bolečku, nechaj si to meno. Budeš mať reklamu na každom jedálnom lístku.“

Bolek Polívka v roku 2015. Foto: TASR

Už na strednej škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetom a odtiaľ si to namieril na Janáčkovu akadémiu múzických umení (JAMU) v Brne. Od roku 1972 sa stal jednou z hlavných osobností Divadla Husa na provázku, ktoré spoluzakladal. Pôsobil v ňom až do roku 1992.

Úspešný divadelný autor

O rok neskôr založil v Brne vlastné Divadlo Bolka Polívky, čo mu dávalo slobodu pozývať si spolupracovníkov podľa vlastného výberu. „Veľmi často sa nám hercom stáva, že práve nehráme to, čo by sme chceli hrať. A tým, že sa človek stane principálom môže viac rozhodovať o svojom osude,“ vyznal sa jubilant.