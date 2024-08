Žila v temnote, no nechcel ju opustiť. Trojanovci za 30 rokov prekonali boj s depresiami aj stratu dieťaťa

„Nikdy netreba zabudnúť na to, prečo ste sa brali a čo bolo to pekné, čo vás spája. Vždy sa treba snažiť krízu prekonať a vydržať a nie sa pri prvej príležitosti rozvádzať. Aj my sme prešli krízami, ale pretože naše manželstvo stojí na silných základoch, obaja sme verili, že sa to nemá a nesmie skončiť,“ hovorieval legendárny český herec Ivan Trojan, ktorý bol 30 rokov šťastne ženatý s herečkou Klárou Trojanovou.

Keď v roku 2022 oznámili, že sa rozchádzajú, všetci zostali v šoku. Jeden z najstabilnejších párov českého šoubiznisu totiž spolu preskákal také náročné situácie, ako boli strata dieťaťa či boj s vážnymi depresiami.

Foto: Profimedia

Vojna v Humennom

Chcel byť basketbalistom, študoval na športovom gymnáziu a svoj sen bral vážne. Až keď po čase prišiel na to, že viac do výšky už nedorastie a nikdy z neho nebude profesionálny športovec, basketbal zanechal a rozhodol sa ísť v stopách svojho otca, známeho herca Ladislava Trojana.

V roku 1988, keď ukončil herectvo na pražskej DAMU, ho povolali na základnú vojenskú službu a za trest ho prevelili k jednotke do Humenného. Dôvodom bolo, že podpísal petíciu Niekoľko viet a podpísal aj petíciu za prepustenie Václava Havla. V Humennom podľa jeho slov zažil šok.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/milujemeceskyfilm/photos/bc.AbrMxodx3t7-OcMu-6kE78HxuChFxwUVXiFSdiEabWJ-np_G6S51gj-V5z3A53FIDzXIcg3lJk3z3xTa04s_v2vgSd8U6_k6IBnD_A2XRZ4pUHot547oOoMf46_e-mylWsD2cJlBZtyPRyGmmqxZw3ZI/1698139463542522/?opaqueCursor=AboxVL25Kk1xnP77jIEhtyeHbo2bnkFJrH5YYOUiWia20P97NXU8Feh_vPiAP7wXRKMeIaZFDOZiXj0y-TH4cFFQUwM1a8mYPSGxzxwkgBX2vhLV-01i4H_Tie7STxouKuUi5jYHkP3Ad-smjVuKkEqml2HYa5ZAo1bjeWtifPR5LXKy-Rbf5aUDQe9U9jtiVXSrXSTjF_d6dVdArUf4aihI6iKlHrtTT8sHtH6BWRGnH3VVxGVA2EH5oRTALTZDk5hPO9DouNjEFQbygii5eMXVI2wgFooWNdBueCNhqR4Y1p2PV8FyzRkpoo2Lm1qreEGO5BQgTmMvNDHy5Ajb6mohlf5Mzm4a-b2qNURoHjlOKF6zVIhjdEW7HQ_DVxHrZuS1fM4zI1fydijllmyvBn8x_fRnTazEETuxUBTbkeLPx5jI4ttTH9AHpnKZKpvB5xJVs7idzhhDkl3qZyDLKDCZjuocFdsUx49PznJasMqk2MAiBExvobgBvSyq9fHpiDmeuqIjBQInfFJxedat2cFoNBJBMBSOFT_COZLMUfBKGdti0H8CyYnvq_FPIbJrg79zTDA_Lk8wV1XDDdGNFLPequ3uw2CyjatT2MvsdrCTbGzv1U41qSsv7zNFH7HxYi5tiquXAV98QI_7Xv4sF7te

„Na stanici bol totiž obchod, na ňom napísané MLIEKO a pod tým v azbuke! To mi vyrazilo dych,“ spomínal pre košický Korzár Ivan Trojan. Bol rád, že na vojenčine na východe Slovenska sa dlho nezdržal a vďaka Nežnej revolúcii sa mohol vrátiť do divadla. Aj keď v tom čase dostal prestížnu ponuku do Národného divadla, rozhodol sa, že radšej pôjde do Divadla na Vinohradoch.

Zachránila ho, keď bol na dne

Práve vďaka divadlu sa spoznal so svojou budúcou manželkou Klárou, s ktorou ich spojila Shakespearova hra Sen noci svätojánskej. „Ja som hrala škriatka, Ivan Demetria. Keď som sa pri skúške otočila, mala som dojem, že na mňa významne žmurkol. On si to síce nepamätal, ale už ma mal na krku. Takže som vlastne ja dobývala jeho,“ smiala sa v jednom z rozhovorov.

Reprofoto 13. komnata (Česká televize)

Ivan Trojan bol v tom čase po rozchode a Klára mu dala opäť dôvod žiť. „Keď som bol veľmi na dne, Klára ma jednoducho zachránila,“ hovoril v relácii Neobyčajné životy o žene, ktorá bola vtedy plnoletá, no stále žila u rodičov, ktorí ju držali nakrátko.

Tajná svadba

Večer musela byť skoro doma a už vôbec nehrozilo, aby u Ivana strávila noc. Zamilovaný pár sa situáciu rozhodol vyriešiť netradične a radikálne – tajnou svadbou.