Bolelo ju, keď o nej hovorili, že je zlatokopka. Marianna Ďurianová sa rozhodla pre život bez muža

„Mám krásny život a stále tvrdím, že som sa narodila pod šťastnou hviezdou.“ To sú slová Marianny Ďurianovej, ktorá je sebavedomou ženou, no ani ona sa nedokázala obrniť proti tomu, keď o nej písali ako o „zlatokopke Slovenska“. „Moja povaha je dosť nespútaná, nedokázala by som sa pre peniaze podriadiť a naviazať na niekoho len preto, aby som sa mala lepšie,“ priznala v relácii Anjeli strážni obľúbenej moderátorka, ktorá sa po rokoch búrlivých vzťahov rozhodla pre život bez muža.

Mohla byť psychologičkou

Narodila sa v Žiari nad Hronom, prvé roky života prežila v Kremnici a ako päťročná sa s rodičmi presťahovala do Bratislavy. „To obdobie mi dalo základ do života. Tam som prežila sladké roky bez zodpovednosti za čokoľvek, prvé priateľstvá na cely život, základnú školu, pocit veľkomesta,“ spomínala pre portál Bratislavský kuriér. Marianna mala 13 rokov, keď sa z hlavného mesta zase sťahovala naspäť do Kremnice. To, že musela ísť do malého mesta, brala vtedy tragicky.

„S odstupom času si hovorím, že asi bolo bezpečnejšie tie porevolučné roky prežiť v menšom meste,“ priznala po rokoch pre Zoznam. Do hlavného mesta sa neskôr vrátila kvôli štúdiu psychológie. Možno by z nej dnes aj skutočne bola psychologička, keby počas posledného ročníka nezačala pracovať v televízii.

Všimol si ju Rusko

„Videla som inzerát, že hľadajú externé hlásateľky a povedala som si, že by som si aj mohla zarobiť popri štúdiu,“ vysvetľovala svoje rozhodnutie v tolkšou Petra Marcina. Keď uvidela, že na konkurz prišli stovky ľudí, mala pocit, že nemá šancu.

Testy však zvládla, urobila aj kamerové skúšky a nakoniec sa dostala na televízne obrazovky ako programová hlásateľka. „Nebola ešte čítačka, všetko sme išli spamäti. Bola to veľmi dobrá škola,“ hovorila moderátorka, ktorá sa na pomyselný televízny Olymp dostala, keď ju oslovil exgenerálny riaditeľ Markízy Pavol Rusko. Ten si ju všimol jedného dňa náhodou v televízore.