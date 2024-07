Princ William. Muž, ktorý je predurčený stať sa kráľom

Charles medzi príbuznými netajil nádej, že to bude dievčatko. A tak keď sa narodil druhý syn, bola jeho prvá reakcia dosť neuvážená. „Bože môj, je to chlapec,“ povedal manželke. Charles síce neskôr tvrdil, že to mal byť žart, no Dianu, ktorá z ultrazvuku vedela, že nosí chlapca, no v snahe nepokaziť si dobré vzťahy s manželom mu to nepovedala, to veľmi zasiahlo.

Vojvoda z Cambridgea, ktorý je predurčený stať sa jedného dňa kráľom.

Je odhodlaný slúžiť svojej krajine tak, ako to po sedem desaťročí robila kráľovná Alžbeta II., jeho stará matka. Tí, ktorí ho poznajú, však vedia, že napriek oddanosti korune sa v súkromí dokáže prejaviť aj inak, než len ako pokojný, rodinne založený muž. Jeho detstvo bolo poznačené tragickými udalosťami – ostro medializovaným rozchodom rodičov aj tragickou smrťou matky. Posledné roky sa zas na verejnosti prepierali jeho naštrbené vzťahy s bratom Harrym, ktorý vykreslil budúceho kráľa v nelichotivom svetle. Tým sa jeho trápenia zďaleka nekončia.

Autor Robert Jobson sa snaží hlbšie nazrieť pod obraz, akým sa prezentuje princ William na verejnosti – na skutočnú tvár muža na prahu stredného veku, ktorý sa jedného dňa stane štyridsiatym tretím monarchom. Sleduje jeho detstvo, verejnosťou ostro sledovaný rozvod jeho rodičov a vplyv Dianinej tragickej smrti, keď mal len pätnásť rokov. To všetko určite ovplyvnilo jeho formovanie.

Autor sa detailne venuje aj jeho univerzitnému vzdelaniu, priateľom, zoznámenie s Catherine Middletonovou, ich sobáš, deti.

Kniha Princ William nie je len suchopárny životopis, ale dozviete sa v nej aj veľa pikošiek. Samozrejme, nechýbajú kapitoly o jeho svadbe s Kate, ktorú v roku 2018 sledovali desiatky miliónov ľudí na celom svete a zúčastnili sa na nej napríklad David Backham a jeho manželka, bývalá spajska Victoria, či Oprah Winfrey. Dozvieme sa viac o vzťahu bratov Williama a Harryho, aj o tom, aké to bolo, keď prišla do ich rodiny Megan Marklová a samozrejme, veľa sa píše o Williamovej manželke vojvodkyni Catherine.

​Porekadlo „za každým veľkým mužom treba hľadať veľkú ženu“ bezpochyby ešte nebolo pravdivejšie než v prípade Williama a Catherine. Sobáš s ňou ho ukotvil v realite. Sú si rovnocenní a sú priateľmi, ako aj milencami a rodičmi. Catherine ho naučila oceniť moderné médiá a využívať ich na podporu dobročinných cieľov a zlepšenie svojho verejného imidžu. Privilegovaná a nevolená inštitúcia ako monarchia musí zabezpečiť, aby verejnosť, od ktorej závisí jej existencia, mala uspokojivý prístup k jej hlavným predstaviteľom.

Autor Robert Jobson je redaktor i rozhlasový novinár, ktorý sleduje životy kľúčových predstaviteľov kráľovského rodu Windsorovcov viac než tri desaťročia. Mal to šťastie mnohokrát sa osobne stretnúť s princom Williamom a ďalšími členmi rodiny vrátane jeho manželky Catherine.

„Priniesol som mnohé exkluzívne články, z ktorých niektoré získali aj ocenenia, napísal som aj niekoľko dobre prijatých kníh o Williamových rodičoch princovi Charlesovi a princeznej Diane, ako aj o zosnulom princovi Philipovi, vojvodovi z Edinburghu,“ dodáva Jobson. Aj preto jeho kniha nejde len po povrchu.

