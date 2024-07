Na Priateľov sa 29 rokov nemohla ani pozrieť. Rozhodnutie seriálovej Phoebe zmenil jediný moment

Seriálová Monica pozná Priateľov takmer naspamäť, rovnako to má aj Jennifer Aniston, ktorá hrala Rachel. David Schwimmer, ktorý stvárnil Rossa, seriál znovu videl, keď dospela jeho dcéra a keď idú Priatelia v telke v domácnosti Matt LeBlanca, vždy si ich rád pozrie. Jediná, ktorá takmer 30 rokov nevidela Priateľov, bola herečka Lisa Kudrow, ktorá sa na kultový seriál a na svoju postavu pojašenej Phoebe nedokázala dívať. Všetko zmenil až Matthew Perry.

Miloval aj ju

Keď natáčali pilotný diel Priateľov, Matthew Perry navrhol, aby si predtým na chvíľu zahrali poker. „Ihneď sme začali mať medzi sebou spojenie,“ priznala Lisa Kudrow, do ktorej sa kolega stihol zamilovať.

Matthew Perry vo svojich memoároch priznal, že sa postupne zaľúbil do Jennifer Aniston, miloval aj Courteney Cox a bol zamilovaný aj do seriálovej Phoebe, ktorú považoval za najvtipnejšieho človeka. Napriek tomu, že Perry dlhé roky bojoval so svojou závislosťou od alkoholu a liekov, na natáčanie Priateľov chodil triezvy a jeho kolegovia dlho nič netušili.

„Ďakujem, že si ma stále rozosmieval, vždy si povedal niečo, až ma bolelo od smiechu brucho a každý deň mi stekali slzy po tvári,“ vyznala sa raz na sociálnych sieťach Lisa a neskôr v Perryho knihe priznala, že keď sa dozvedela o jeho závislosti, netušila, čo má robiť. „Prežil nemožné, ale netušila som, koľkokrát sa mu takmer nepodarilo prežiť,“ povedala otvorene herečka, ktorá mala počas natáčania svoje vlastné problémy.

Priateľov nikdy nevidela

Okrem toho, že si pri svojich kolegyniach pripadala „veľká“ a hladovala, aby sa im podobala, nedokázala sa vôbec stotožniť s rolou excentrickej Phoebe.

„Ešte pred Priateľmi som hrala úlohy hlúpych dievčat, lenže keď som vyhrala konkurz, mala som pocit, že to nie som skutočne ja, že som ich na konkurze podviedla. Potom som musela naozaj drieť, aby som Phoebe dokázala hrať. Do tretej série som sa naozaj trápila,“ spomínala v relácii Hiking with Kevin herečka, ktorá si až časom uvedomila, že nemusí pracovať tak tvrdo a mala by si to začať užívať. Na Priateľov sa ale doma nikdy nepozrela a mala na to svoj dôvod.