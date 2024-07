Annu zo Žiliny prekvapilo gesto neznámeho pána. Príbeh z obchodu dokazuje, že dobro ešte nevymrelo

Mala sviatok, no od rána sa jej nič nedarilo. Inak to nebolo ani pri pokladni v obchode, kde sa Žilinčanka len márne snažila zaplatiť kartou. Platobný terminál platbu odmietal a keď si už myslela, že je stratená, situáciu vyriešilo veľkorysé gesto neznámeho pána. Teraz sa mu chce verejne poďakovať.

Krásne gesto

„Terminál mi nechcel zobrať kartu zo smartfónu,“ ozrejmila Anna v skupine na Facebooku incident, ktorý sa odohral v piatok 26. júla krátko po 14:00 hod. v Tescu na žilinskom Bulvári. Keď si už myslela, že tam bude musieť celý nákup nechať, pristúpil k nej neznámy pán, ktorý stál v rade za ňou, a účet ochotne zaplatil.

Foto: Facebook/Žilina - Staré Mesto, Hliny I-IV

V strese, šoku a s malým synom za ruku si však nie je istá, či mu poriadne poďakovala, a tak sa to rozhodla napraviť prostredníctvom sociálnej siete. „Myslím, že je minimálna šanca, aby sa tento príspevok dostal k dotyčnému, no i tak to skúsim,“ napísala Anna.

Stále sú medzi nami dobrí ľudia

„Bol to úplne hrozný deň. Váš milý čin mi urobil radosť a popravde som cestou na autobus aj trochu poslzila. Nie kvôli peniazom, ale pre vedomie, že sú medzi nami stále milí, dobrí ľudia a gentlemani. A možno ste len chceli, aby sme rýchlo uvoľnili pokladňu a vy si mohli dať svoj Redbull, ale aj tak,“ zavtipkovala žena.

Na vlastnej koži sa tak presvedčila o tom, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe sa nájdu ľudia s dobrým srdcom, ktorí sa zaujímajú o druhých. „Bolo to od vás veľmi pekné a ja aj babička, pre ktorú bol kvietok, vám ďakujeme. Môžete byť na seba hrdý. Pekný deň,“ dodala s vďakou.