Za deň nezarobil ani štyri eurá. Zadlžený robotník našiel v zemi poklad, ktorý mu zmenil život

„Život našej rodiny sa navždy zmenil,“ povedal pre CNN Rádžu Gound, robotník z Indie, po tom, čo objavil viac ako 19-karátový diamant v hodnote takmer 100-tisíc dolárov. Pre muža, ktorý bežne nezarobí ani štyri eurá denne, je to ako zázrak.

Oblasť pokladov

Rádžu Gound berie akúkoľvek prácu, aká mu príde do cesty, aby uživil svoju veľkú rodinu – rodičov, manželku, sedem detí a rodiny jeho mladšieho brata a sestry. Keď pre monzúny nemôže pracovať na poli, tak je v baniach v meste Panna, ktoré sú preslávené náleziskami diamantov.

Miestni si často prenajímajú od vlády bane, aby sa im podarilo nájsť poklad a presne tak to už roky robí aj 40-ročný Rádžu so svojím mladším bratom. „Je to únavná práca. Vykopeme jamu, vytiahneme kusy zeminy a kameňov, premyjeme ich v site a potom starostlivo preberieme tisíce drobných kamienkov a hľadáme diamanty,“ popisoval proces. Ako vysvetlil pre CNN, s bratom platili za prenájom bane takmer 10 dolárov denne, aby na pozemku s rozlohou 64 metrov štvorcových našli diamant.

Srdce sa mu rozbúšilo

„Sme veľmi chudobní a nemáme žiadny iný zdroj príjmov. Robíme to v nádeji, že si zarobíme nejaké peniaze,“ vysvetlil zadlžený robotník, ktorý neustále počúval príbeh o ľuďoch, ktorí mali pri hľadaní diamantov šťastie a veľmi dúfal, že jedného dňa bude patriť medzi nich.

V roku 2018 našiel baník v jednej z baní diamant v hodnote 165-tisíc eur, no všetci si boli vedomí, že takýto nález je zriedkavý. Keď ale v jednu júlovú stredu Rádžu Gound vykopal zo zeme zvláštny predmet, ktorý najskôr vyzeral ako sklo, srdce sa mu rozbúšilo. Čistil z neho špinu a každým ťahom prsta kameň žiaril čoraz jasnejšie. „Hneď som vedel, že je to diamant,“ povedal o momente, ktorý mu zmenil život.