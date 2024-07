Ležala na lavičke a nejavila známky života. Mladú ženu v poslednej chvíli zachránila statočná Lucia

Užívala si deň s rodinou, keď jej prišlo zle. Stav mladej ženy z Hájskeho pri Nitre sa v sekunde zhoršil natoľko, že prestala prejavovať známky života. Nebyť pohotovej reakcie službukonajúcej policajtky Lucie, možno by sa celá situácia skončila tragicky.

Operačný dôstojník vyslal po prijatí oznámenia do Hájskeho policajnú hliadku. Traja príslušníci sa urýchlene presunuli na miesto, kde zbadali viacero osôb. „Na lavičke bola mladá žena, ktorú držali rodinní príslušníci,“ opísali v príspevku na sociálnej sieti situáciu nitrianski krajskí policajti.

Policajtka Lucia okamžite skontrolovala telesné funkcie mladej ženy v bezvedomí. Zistila však, že nedýcha a nemá ani hmatateľný tep. Nestrácala preto čas a začala s resuscitáciou. „Asi po dvadsiatich stlačeniach hrudného koša sa mladá žena opäť nadýchla a otvorila oči,“ pokračovali policajti v opise dramatickej chvíle.

Žena mala po prebudení slabý tep, no jej životné funkcie boli stabilizované. „Až do príchodu RZP policajti ženu držali pri vedomí a kontrolovali jej životné funkcie. Po ich príchode ju odovzdali do starostlivosti lekárov, ktorí ju previezli do nemocnice," dodali policajti, ktorí neskrývali hrdosť. Svojej kolegyni z Močenka venovali špeciálne slová chvály. „Sme na teba hrdí,“ odkázali Lucii verejne.