V kútiku duše dúfal, že by to mohlo cinknúť. Bronzový Beňuš ukázal bezchybnú jazdu, no bol na seba tvrdý

Slovenský kanoista Matej Beňuš zlepšil v pondelkovom finále svoju jazdu o vyše päť a pol sekundy oproti semifinále. Čas 97,03 s bez dotyku s bránkou mu vyniesol bronz, druhú olympijskú medailu v kariére. Jazdu však neoznačil ako životnú a videl aj priestor na zlepšenie.

Nebola to životná jazda

Beňuš zaznamenal vo finále prvú bezchybnú jazdu na OH. Po pretekoch, v ktorých získal prvý cenný kov pre Slovensko na prebiehajúcich OH, však hovoril aj o nie úplne vydarenej pasáži brán šesť a sedem. Tá vyhovovala skôr ľavákom.

Matej Beňuš. Foto: TASR/Michal Svítok

„Určite to nebola životná jazda, ťažko to hodnotiť, záleží aj od trate, teploty a tlaku na olympiáde. Až na kombináciu šesť a sedem to bolo dobré, som vysoký a ťažký pretekár, takže ma ten valec nechytí ako ľahšieho pretekára,“ povedal Beňuš.

Nadviazal na tradíciu

Spomínanú kombináciu by možno zvládol aj na priamo a nie na „erku“, no nechcel riskovať. „Myslím si, že trať je vyvážená pre praváka aj ľaváka. Kombináciu šesť a sedem som mohol ísť na priamo, ale nezobral som na seba to riziko,“ priznal Beňuš.