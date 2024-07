Prekonal všetky očakávania! Skejtbordista Richard Tury bol na olympiáde blízko k zisku medaily

Slovenský skejtbordista Richard Tury vo finále disciplíny street na OH v Paríži dosiahol skvelý výsledok, keď obsadil 5. miesto. Jediný Európan vo finále si pripísal konečnú známku 273,98. Titul olympijského šampióna obhájil Japonec Júto Horigome (281,14), na pódiu ho doplnili dvaja Američania, strieborný Jagger Eaton (281,04) a bronzový Nyjah Huston (279,38).

Megašťastný Tury

Tridsaťjedenročný Tury bol vo finále najstarší a pripísal si úspešný debut pod piatimi kruhmi. V Tokiu v premiére skejtbordingu na olympiáde chýbal. „Som megašťastný. Dostal som sa do finále len tak-tak, mal som šťastie. Urobil som pre úspech maximum, všetka ta námaha, ktorú som vynaložil do tréningu sa teraz vrátila. Začínal som na ulici a vôbec som nečakal, že budem niekedy v živote na olympiáde. Verím, že som urobil Slovensku radosť. V hľadisku som uvidel aj prezidenta, čo ma potešilo. Piate miesto je super. Každý jazdec je tu dobrý, ale veľkú úlohu zohrala hlava. Prišlo sa sem na skejtbording pozrieť asi najviac fanúšikov, čo som videl za celú kariéru. Atmosféra tu bola ako na hokeji a niektorí možno aj preto vyhoreli. Verím, že som urobil pre slovenský skejtbording veľa. Dúfam, že to priláka novú mládež a postavia sa nové skejtparky. Mám veľkú motiváciu pokračovať. V Los Angeles som sa v roku 2013 prvýkrát dostal do svetovej špičky a na olympiáde tam môžem napísať bodku za kariérou,“ tešil sa Tury pre STVR.

Disciplína street pozostáva zo siedmich častí, dvoch jázd a piatich trikov. Výsledná známka sa vytvorí z lepšej jazdy a dvoch najlepších trikov. Tury prekĺzol do finále z poslednej možnej pozície so známkou 257,99, keď sa mu počítala prvá jazda za 87,84 b a dva triky v hodnote 78,84 a 91,31. Zvládol aj náročnú situáciu, keď po prvom triku v ďalších troch spadol a potreboval tak v piatom zabodovať.

Dobrý štart

Vo finále začal Tury dobre, keď v prvej jazde zaznamenal 87,85, čiže svoj výkon z kvalifikácie prekonal o jednu stotinu bodu. V druhej svoju známku ešte zlepšil na 89,31 a po jazdách mu patrila 5. priečka. Aj do trikovej časti vstúpil úspešne, na úvod zapísal 92,09, čiže viac ako v ktoromkoľvek pokuse v kvalifikácii. Nasledovali dva pády, potrebný druhý úspešný trik predviedol vo štvrtej sérii, keď mu rozhodcovia pridelili známku 92,58.

V piatej sérii už prišiel pád. Horigome sa na najvyšší stupienok posunul na poslednú možnú chvíľu, keď pred posledným trikom mal na konte iba jeden vydarený pokus. Na záver však predviedol najlepší trik dňa v hodnote 97,08 a preskočil Turyho i oboch Američanov.