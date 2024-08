Ženiť sa už nebudem, dušoval sa. Ryan Reynolds si vzal najlepšiu kamošku, ktorú zbalil na falošné slzy

Na dvojitom rande bol s inou, no vedel, že odíde s Blake.

„Nechcem sa znova ženiť,“ tvrdil po rozvode so Scarlett Johannson. Obľúbený hollywoodsky herec Ryan Reynolds vtedy otvorene hovoril o svojej bolesti z rozchodu a ani netušil, že šťastie sa naňho usmeje oveľa skôr, ako dúfal. Keď sa zamiloval do svojej osudovej partnerky, herečky Blake Lively, hneď jej navrhol, aby si kúpili spoločný dom a strávili spolu celý život. „Keď si za ženu zoberiete svoju najlepšiu kamarátku, vtedy pochopíte, aké šťastie skutočne máte,“ hovorí herec, ktorý svoju ženu zbalil na falošné slzy a s ktorou aj po 12 rokoch manželstva zažíva šťastie. Ich recept na spokojný vzťah môžu byť inšpiráciou v Hollywoode, ale aj kdekoľvek inde.

Život s otcom policajtom

Ryan Rodney Reynolds sa narodil vo Vancouveri ako najmladší zo štyroch synov. Jeho mama Tamara pracovala ako obchodníčka a otec James bol dlhé roky policajtom. „S mojím otcom nikdy nebolo ľahké vyjsť. Bol ako nášľapná mína pokrytá kožou. Človek nikdy nevedel, kedy šliapne na zlé miesto a on jednoducho vybuchne,“ spomínal v podcaste SmartLess a vysvetlil, že vyrastať v ich rodine nebolo hrozné, no komplikovaný vzťah s otcom mohol za to, že celý život trpí úzkosťami.

Nepríjemné skúsenosti s jeho otcom ho podľa jeho slov viedli k tomu, že sa ako dieťa vždy snažil predpovedať budúcnosť. Mal totiž pocit, že neustále žije v priestore, kde sa niečo môže a nemusí stať, kde otca niečo nahnevá a niečo zas nie. „Mám úzkosť, vždy som mal úzkosť,“ priznal aj po rokoch pre New York Times Ryan. Pred každým vystúpením v tolkšou sa ho zmocnia pocit hrôzy, nevoľnosť a má silný pocit, že zomrie.

Hercom byť nechcel

Ryan Reynolds mal iba 13 rokov, keď sa objavil v prvom seriáli - hercom pritom nikdy byť nechcel. „Vždy som si myslel, že skončím ako môj otec, ako policajt. Herectvo bol ale spôsob, ako sa dostať z domu. Keď som bol dieťa, nebola to vášeň, bolo to len niečo, čo som robil, aby som prežil,“ vysvetlil Reynolds, pre ktorého sa rozosmievanie ľudí stalo tajnou zbraňou a silný obranným mechanizmom.

Niekoľko rokov sa objavoval v kanadských televíznych seriáloch, no aby prežil, po nociach pracoval v obchode s potravinami.

Trojročné manželstvo

V nádeji, že nájde lepšie zamestnanie, ako 19-ročný sadol do auta a za posledné peniaze, ktoré zarobil, odišiel hľadať šťastie do Los Angeles. Tam našiel nielen kariéru svojich snov, ale aj svoju prvú manželku – herečku Scarlett Johansson.