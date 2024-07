Radšej sa strácajú v tvorbe ako v spoločnosti. Toto je päť introvertov, ktorí sa preslávili svojou prácou

O introvertoch existuje niekoľko mylných predstáv – okrem iného, ​​že sú hanbliví, bojazliví a zvyknú mať trému. História však v niekoľkých prípadoch dokázala, že to nie je celkom pravda. Aj z introvertov sa môžu stať úspešní podnikatelia, politickí vodcovia, vedci, umelci či športovci.

5. Bill Gates

Americký podnikateľ a spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft patrí k najbohatším ľuďom na svete. Vždy bol introvert, ale nie hanblivý. Ak je podľa neho človek šikovný, môže sa naučiť výhody introverta využívať. „Napríklad odísť niekam na pár dní a premýšľať o ťažkom probléme, prečítať si všetko, čo sa dá. Ak potom prídete s nejakým nápadom a chcete preň nadchnúť ľudí, radšej sa naučte, čo robia extroverti, a nejakých si najmite. Využite oba súbory zručností, aby ste mali spoločnosť, ktorá prosperuje v hlbokom myslení a budovaní tímov a so svojimi nápadmi expanduje do sveta,“ cituje The Week muža, ktorého majetok sa odhaduje na sumu okolo 120,3 miliárd amerických dolárov.

4. Steven Spielberg

Legendárneho hollywoodskeho filmára preslávili filmy ako Jurský park, Schindlerov zoznam či Zachráňte vojaka Ryana. Mnohé z nich sú aj oscarové. Sám Spielberg však kedysi priznal, že miluje prácu za kamerou a radšej by sa podľa vlastných slov stratil vo filmoch ako na spoločenských stretnutiach.

3. Barack Obama

Bol prvým Afroameričanom, ktorého zvolili za prezidenta Spojených štátov amerických. Kritizovali ho však, že je introvert. Ako uvádza The Week, raz v rozhovore pre denník The New York Times Obama priznal, že najproduktívnejší je, keď je sám a má pokoj a pohodu.