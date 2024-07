Nový krvný test deteguje Alzheimera či demenciu s 91-percentnou istotou. Pacientov priblíži k novej liečbe

Nové krvné testy by mohli lekárom pomôcť rýchlejšie a presnejšie diagnostikovať Alzheimerovu chorobu. Doteraz sa krvné testy používali len v starostlivo kontrolovaných výskumných podmienkach, nová štúdia však naznačuje, že môžu nájsť svoje uplatnenie aj priamo v ordináciách praktických lekárov. Tí sa totiž stretávajú s ľuďmi, ktorým už neslúži pamäť tak, ako by mala, oveľa častejšie ako špecialisti, no majú len málo nástrojov na spoľahlivé vyhodnotenie ich stavu. Pacientom, ktorí sa k svojmu praktickému lekárovi prídu sťažovať na problémy s pamäťou, lekár vyšetrí akurát krv a pošle ho na skríning chrbtice či mozgu, pomocou ktorého jeho problémy bližšie špecifikuje.

Nový krvný test je však oveľa efektívnejší než akékoľvek v súčasnosti využívané diagnostické vyšetrenia. Pacientom totiž dokáže stanoviť diagnózu až s 91-percentnou presnosťou. Test meria takzvaný tau proteín 217 (p tau-217, pozn. red.), ktorý je vynikajúcim indikátorom amyloidnej patológie. „Zvýšenie p pat-2017 v krvi je pri Alzheimerovej chorobe pomerne výrazné. A v štádiu demencie sú jeho hladiny viac ako 8-krát vyššie v porovnaní so staršími ľuďmi bez Alzheimerovej choroby,“ uviedol pre CNN docent a hlavný neurológ na Lundskej univerzite vo Švédsku Sebastian Palmqvist, ktorý sa na vzniku testu podieľal.

Podľa riaditeľky Alzheimerovej asociácie Marie Carrillo ide o obrovský úspech. „Žijeme v transformačných časoch. Nový krvný test môže totiž zmeniť rýchlosť, akou vykonávame testy na Alzheimerovu chorobu, a môže pacientov priblížiť k novej liečbe,“ poznamenala pre CNN. Ak podľa výskumných modelov praktický lekár použije na detekciu demencie súčasné kognitívne hodnotenia, pacient si len na informáciu, či má nárok na novú liečbu, počká približne šesť rokov.

No aj keď nový krvný celý proces výhliadkovo výrazne urýchli, v dohľadnom čase ho v ambulanciách svojich lekárov neočakávajte. Na overenie jeho funkčnosti je totiž podľa Alzheimerovej asociácie potrebný ešte ďalší výskum.