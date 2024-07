Tento rok sa chcel ženiť. Odvážny Slovák Rastislav bojoval za slobodu Ukrajiny do posledného momentu

Bol presvedčený, že bojuje za Slovensko. Rastislav Gajdošík z Bratislavy bojoval dobrovoľne za Ukrajinu od začiatku ruskej invázie a patril k najskúsenejším vojakom medzinárodnej légie. Bol v prvej línií, viackrát vážne ranený, no po dňoch voľna sa vždy vrátil na front odhodlaný pokračovať vo svojej misii. Práve boj za slobodu Ukrajiny sa mu stal osudným.

„Náš milovaný slovenský brat Rastislav Gajdošík, ktorý slúžil na Ukrajine ako dobrovoľník, padol na bojisku," napísala teraz organizácia Memorial - International Volunteers for Ukraine (Medzinárodní dobrovoľníci pre Ukrajinu), ktorá informovala o tom, že Slovák s prezývkou „Rusty“ pravdepodobne neprežil dronový útok. Toto je príbeh odvážneho Rastislava, ktorý podľa priateľov vždy bojoval proti zlu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/memorialildu/posts/458582993727960?ref=embed_post

Pomáhal, aj keby padol na ústa

Ako informoval Denník N, Rastislav počas života podnikal, pracoval v archíve aj na stavbách a stretnúť ste sa s ním mohli aj v budove Hlavnej pošty, kde pracoval za okienkom. Všetci, ktorí Rastislava poznali, ho obdivovali za jeho ochotu pomáhať ľuďom.

Vo svojom voľnom čase totiž pomáhal seniorom, nosil jedlo ľuďom bez domova a pomáhal aj kamarátom, keď prežívali ťažké časy. „Aj keby mal padnúť na ústa, tak by pomáhal. To ho robilo skutočne šťastným,“ povedala jeho blízka kamarátka Ivana pre Denník N.

Rastislav Gajdošík Foto: Instagram - The First International Legion Defense of Ukraine

Prečo išiel bojovať

Rastislav síce na Slovensku neabsolvoval vojenskú službu a nemal ani vzťah ku zbraniam, no jeho túžba bojovať na Ukrajine bola silná. Podľa jeho priateľov ho do boja dohnali dve vec – túžba neustále pomáhať a jeho celoživotný odpor k diktatúram. On sám na záberoch z apríla 2024 vysvetlil, prečo išiel bojovať za slobodu Ukrajiny.