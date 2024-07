Prekonal porážku, teraz ho ratovali v sanitke. Žiť nezdravo je veľmi jednoduché, opakuje moderátor

„Šetrite sa, kamoši, už nie sme najmladší,“ napísal počas letných prázdnin obľúbený moderátor Tomáš Juríček k nepríjemným fotografiám. Zachytávajú ho, ako ležal v sanitke a dostával infúzie. Hoci neskôr zverejnil dobré správy, svojím fanúšikom znovu zopakoval, že žiť nezdravo je nesmierne jednoduché. Sám vie o čom hovorí, keď ako 24-ročný dostal druhú šancu na život.

Telo všetko vracia

Posledný júlový víkend moderátor vysvetlil, že sa v sanitke ocitol po tom, čo sa mu začala točiť hlava a mal závraty. „Vždy, keď sedím alebo stojím. Po štyroch dňoch sa nič nezlepšilo, ani po nasadení liekov. Tak bolo potrebné ďalšie vyšetrenie - dnes na ORL a už sme múdrejší. Liečiť sa môžem zatiaľ ísť domov. Snáď lieky zaberú. Lebo z toho ležania a závratov ma ide šľak trafiť. Takže užívajte leto, lebo môžete...“ uviedol Tomáš Juríček, u ktorého lekári nesmeli nič podceniť. Raz mu už totiž išlo o život.

„Spomínam si na ten deň na jednej strane v zlom a na druhej strane aj v dobrom. Nech to znie akokoľvek bláznivo, tak sa v živote človeka musia stať veci, aby si uvedomil zdvihnutý varovný prst,“ priznal v minulosti pre Reflex. Jedného dňa sa zobudil so zvláštnymi pocitmi v prste a veľmi rýchlo mu to prechádzalo do celej ľavej časti tela smerom k dolnej končatine. V nemocnici už nemal žiadnu kontrolu nad svojím telom.

Žiť nezdravo je jednoduché

„Zrazu tých 100 kíl hmoty leží v nemocnici. Všemožne sa snaží pohnúť nohou. Ale to telo mu všetko to, čo mu robil za posledné roky, vracia späť. Karma? Asi áno. Má zvláštny zmysel pre humor,“ uviedol neskôr na sociálnych sieťach, kde pridal fotografiu, ako vyzeral pred cievnou mozgovou príhodou a ako po tom, čo zmenil životný štýl. Vtedy podľa jeho slov dostal druhú šancu na život.