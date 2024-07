Mama má Emu, Ema má mamu. Soňa Müllerová a jej dcéra prezradili, ako si vybudovali skvelý kamarátsky vzťah

Majú perfektný vzťah a spoločné chvíle si užívajú ako výborné priateľky. Soňa Müllerová a jej dcéra Ema nedajú na seba dopustiť a svojim krásnym putom inšpirujú mnohých vo svojom okolí.

„Je pre mňa také nádherné sledovať váš vzťah. Mám z vás radosť, pocit šťastia a motýliky v duši.“ Takéto a podobné odkazy dvojici často píšu pod spoločné videá či fotografie na Instagrame nadšené sledovateľky, ktoré sa ich vytrvalo pýtajú, ako to robia, že sú si stále také blízke.

Je to robota

Ema si zdravý vzťah s mamou veľmi užíva. Pre tých, ktorí by jej ho náhodou závideli, má však jasný odkaz:

„Ak sa pýtaš, ako je to možné, že si s mamou tak rozumieme, tak ti poviem takto: Je to robota a nie vždy to ide,“ odkázala pred pár mesiacmi svojim fanúšikom na Instagrame. Ema si chvíle s mamou váži o to viac, že aktuálne žije v Paríži. Každý deň sa teda nevidia, no len čo to Soni povinnosti na Slovensku umožnia, za svojou dcérou vycestuje a plánujú si spolu aj výlety a letné dovolenky.

Kamoška i bútľavá vŕba

„Mama má Emu, Ema má mamu aj kamošku aj bútľavú vŕbu aj parťáčku aj dvojičku aj pomocníčku aj všetko, čo potrebuje,“ vyznala sa pri jednej z instagramových fotografií Soňa Müllerová, ktorá teraz prezradila, čo robí pre to, aby s milovanou dcérou dobre vychádzala.

Soňa a Ema Müllerové spolu rady trávia letné dovolenky. Foto: Instagram @muller.sona

„Neviem to zovšeobecniť, ale dôležitá je komunikácia, vzájomné zdieľanie rozmanitých zážitkov, ale aj spoločné zážitky rôznych emócií. Myslím, že na vzťahu mama a dcéra treba pracovať. A my dve sa vedome dobre staráme o náš vzťah,“ prezradila pre portál Slovenskej televízie. Za najdôležitejšiu však sympatická moderátorka považuje jednu vec.

Mama sa jednej veci vyhýba