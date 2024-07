Keď sa mu narodili deti, začal si dávať pozor na jazyk. Mladík si svoju osudovú ženu vybral na stužkovej

Keď bola v piatom ročníku na základnej škole, spolu s rodičmi sa presťahovala do Svidníka. On chodil do vedľajšej triedy a neskôr, keď si mali vybrať strednú školu, sa ich cesty znova spojili. Spolužiaci z gymnázia v roku 2001 na stužkovej slávnosti začali tvoriť pár. Viackrát sa rozišli, no napokon pochopili, že k sebe jednoducho patria a tento rok oslávia 15. výročie svadby.

Zo šťastného chlapca na stužkovej vyrástol známy slovenský hudobník.

Spoznávate ho?