Olympijský šampión štrikuje aj na tribúne: Je to superschopnosť, ktorá mi pomohla vyhrať zlato

Pred tromi rokmi v Tokiu sa stal nielen zlatým olympijským medailistom, ale aj hviezdou na tribúnach. Britský skokan do vody Tom Daley aj tento rok na parížskej olympiáde zahviezdil, keď si na tribúne vytiahol ihlice na štrikovanie a pustil sa do výroby nového svetra. Športovec priznal, že štrikovanie je jeho veľký koníček a pre jednu vec na túto aktivitu nedá dopustiť. „Je to moja tajná zbraň,“ smeje sa.

Vyrobené s láskou

Kým jeho kolegyne Yasmin Harperová a Scarlett Jensenová počas prvého olympijského dňa bojovali v synchronizovaných skokoch z mostíka o olympijskú medailu, on sedel na tribúne a štrikoval.

Tom Daley si už v minulosti vytvoril špeciálny instagramový účet venovaný jeho vášni k pleteniu, ktorý nesie názov „Vyrobené s láskou od Toma Dayleya“.

Práve tam pridal návrh svetra, na ktorom teraz počas prestávok na tribúnach pracuje. Chýbať na ňom nebude nápis „Paris 24“, britské a francúzske vlajky a ani číslo päť, keďže ide o jeho piatu olympiádu v živote. „Ďakujem vám všetkým za podporu,“ napísal na sociálne siete Tom, ktorý priznal, že aj vďaka štrikovaniu sa stal v roku 2021 olympijským víťazom.

Štrikovanie ako superschopnosť

Všetko to začalo počas pandémie, kedy nemohol ísť von, nemohol sa s nikým stýkať a mal priveľa času na premýšľanie. Štrikovanie ho v tej chvíli podľa jeho slov zachránilo.