Anna Karolína Schmiedlová vyradila favoritku. Porazila Boulterovú a na olympiáde postúpila do 2. kola

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová postúpila do 2. kola dvojhry olympijského turnaja na dvorcoch areálu Roland Garros. V úvodnom zápase si poradila s Britkou Katie Boulterovou v dvoch setoch 6:4 a 6:2. V druhom kole ju čaká lepšia z brazílsko-francúzskeho duelu medzi Beatriz Haddadovou Maiovou a Varvarou Gračevovou.

Premenila prvý mečbal

Jediná zástupkyňa Slovenska na kurtoch v Paríži vykročila za triumfom vo štvrtom geme, keď využila piaty brejkbal, súperke zobrala podanie a ujala sa vedenia 3:1. Dvadsaťdeväťročná hráčka síce v deviatej hre stratila servis, no ihneď na to Britku rebrejkla a prvý set vyhrala 6:4. Schmiedlová ťažila z dobrého prvého servisu, nerobila chyby a darilo sa jej aj na returne. V druhom sete sa priebeh takmer zopakoval, Schmiedlová mala vo štvrtom geme k dispozícii tri brejkbaly, no tentokrát ich nevyužila. Čo sa jej nepodarilo vo štvrtej, dokázala v šiestej i ôsmej hre, v ktorej premenila prvý mečbal a postúpila do 2. kola.

Schmiedlová figurovala pred turnajom na 70. mieste svetového rebríčka, britskej jednotke Boulterovej patrí 34. priečka. Doteraz spolu odohrali dva vzájomné zápasy, v prvom v roku 2018 na tráve v Southsea triumfovala domáca hráčka 6:2, 6:0, o tri roky neskôr na harde v Monterrey zvíťazila Slovenka 6:4, 6:0. Pre Schmiedlovú je to druhý štart pod olympijskými kruhmi, v Riu 2016 skončila v 2. kole.