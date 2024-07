Pred bolesťou neuteká a riadi sa jej dôležitou radou. Miro Jaroš poslal mamine do neba láskavý odkaz

„Pred bolesťou neutekám, ani ju nepotláčam,“ vraví smútiaci Miro Jaroš, ktorý prednedávnom prišiel o milovaného rodiča. Jeho mama Štefánia odišla po dlhom boji so zákernou chorobou, no posledné chvíle strávila v kruhu svojej rodiny. Spevák sa teraz pokúsi riadiť sa dôležitou radou, ktorú mu kedysi dala.

Dopriať si smútok

Ako priznal na sociálnych sieťach, teraz potrebuje priestor pre seba a čas všetko spracovať a prijať. „Dopriať si čas na plač, smútok, ticho na premýšľanie a ozdravenie, pretože nespracovaná bolesť vie človeka dlhodobo ničiť,“ napísal Miro Jaroš a poďakoval každému, kto mu dopraje prejsť týmto procesom.

Spevák pre Nový Čas prezradil aj to, čo mu jeho mama hovorievala. „Hovorila: ,Miroslav, smútok patrí k životu. Je dôležité smútiť, ale nie dlho. S každým smútkom prichádza v živote aj niečo pekné. Nesústreď sa preto len na to, čo ťa trápi, ale maj srdce otvorené, aby si si všimol aj to, čo život prináša popri tom. A nezabudni byť za to vďačný!' Tak ja to teda skúsim. Zatiaľ sa mi nedarí, ale bude to lepšie,“ povedal umelec

Trávili tam leto

Miro Jaroš je teraz na mieste, kde s mamou zvykli tráviť leto. „Myslím na ňu, spomínam, ako to tu mala rada,“ uviedol a neskôr dodal: „Od skorého rána sedela na tomto balkóne a pozerala sa na more. Keď som vstal a spýtal sa jej, čo robí, povedala: ‚Pozri, čo všetko stvoril Boh a ja som šťastná, že to môžem vidieť.' Teraz na to more pozerám sám a ďakujem.“