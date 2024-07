Bola sklamaná a neverila mužom. Srdce Zory Czoborovej vyliečil o 14 rokov mladší Peter, ktorý je jej opakom

Opantalo ju sklamanie zo vzťahu a neverila mužom, no osud jej nakoniec ukázal aj krajšiu tvár lásky. Fitneska Zora Czoborová našla šťastie po boku Petra a onedlho oslávi už 10. výročie svadby. Ako dnes vraví, to, že je o 14 rokov mladší, už neriešia a radšej si užívajú spoločné chvíle. Vie totiž, čo je naozaj dôležité.

Bola sklamaná zo vzťahu

Rok po rozchode s hokejistom Žigom Pálffym Zora spoznala vtedy 24-ročného východniara Petra, vtedy ešte študenta kybernetiky a umelej inteligencie. Vekový rozdiel v tej dobe nedokázala akceptovať a rozišla sa s ním. „Bola som vtedy sklamaná zo vzťahu, neverila som mužom,“ spomína dnes pre Plusku. Po niekoľkých nevydarených vzťahoch ju však osud privial naspäť. Pri ňom pochopila, že keď sa dvaja majú skutočne radi, vek ani nič iné ich nedokáže rozdeliť.

Dvojica onedlho oslávi 10. výročie svadby a spolu už 19 rokov. „Vždy sa môže niečo stať, ale je krásne, keď cítite tú polovičku. Dlho som hľadala muža a dúfam, že toto je už navždy," hovorí spokojná fitneska, pri ktorej jej partner stal aj v ťažkých chvíľach - keď prišla o milovaného otca a keď sa po náročnej operácii musela znovu učiť chodiť.

Čo je naozaj dôležité

Ako vraví, recept na harmonické manželstvo nemá. „Keď sa zamilujete, neriešite, aký je ten človek, aké je jeho okolie. Potom sa spoznávate, tá bublina po cca roku aj pol -- dvoch prejde a následne zistíte, aký je ten partner a čo potrebuje k životu,“ vysvetľuje a dodáva, že treba hlavne akceptovať toho druhého a nechať mu priestor. Keď ho má a môže sa realizovať v tom, čo chce, teší sa potom na ten spoločný čas, myslí si Zora.

Hádať sa nezvyknú, hoci sa občas rozčúli na maličkostiach - napríklad na tom, keď neodloží ponožky. „Ja som oheň a on voda, možno aj preto je to ten jin jang medzi nami. On to nerieši, keď sa ‚chcem‘ hádať. Keď sa potom vyparím, príde za mnou, že veď dobre, idem odložiť tie ponožky," opisuje Zora, ktorá si však potom uvedomím, že rieši zbytočnosti. „Dôležitejšie je zdravie, šťastie, mať čo jesť, kde bývať. Ľudia riešia úplne iné problémy a ja takéto hlúposti,“ dodáva.