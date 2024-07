Zbadali sa, usmiali sa a odvtedy sú spolu. Katka Knechtová našla lásku, keď bola sama sebou

„My sme sa zbadali, usmiali sa na seba a odvtedy sme spolu,“ prezradila spokojná Katka Knechtová. Ako speváčka prezradila v rozhovore pre Topky.sk, zažíva mimoriadne šťastné obdobie. Môže za to nový muž, ktorý vstúpil do jej života a vytvoril tak pre ňu doteraz nepoznanú situáciu.

Šťastne zadaná

„Som momentálne veľmi šťastne zadaná a zoznamujem sa s úplne iným spôsobom života, aký som mala doteraz,“ povedala Katka pre Topky a priznala, že jej láska nepochádza zo Slovenska. Ako vraví, keď sa prvýkrát v októbri minulého roka stretli, nebola za speváčku, ale sama za seba - a to jej podľa jej slova prinieslo šťastie. „Tam išlo o tú energiu. Asi sa duše stretli,“ zamýšľa sa.

Pre Katku to je úplne nová situácia. „Lebo je mi jasné, v mnohých ohľadoch - keď neberieme do úvahy krásu Slovenska - tak sa tu nežije úplne ľahko a možno pre človeka zo zahraničia to nie je úplne atraktívne vzhľadom na situáciu, aká tu je,“ vysvetľuje Katka a jedným dychom dodáva, že keďže ona tu má prácu, túto situáciu riešia - na toho druhého však nik netlačí.

Žije s digitálnym nomádom

S priateľom z Dánska sa dorozumieva po anglicky, no ako prezradila, už sa učí po slovensky. „Už sa učí, už to chytá. Vie poďakovať, pozdraviť, hapčí vie, čo znamená... Smiešne slová ho učím, nadávať zatiaľ nie,“ smeje sa úspešná speváčka, podľa ktorej by bol ochotný prísť žiť aj na Slovensko.

„Ja si myslím, že áno. Mne sa páči, že je taký muž činu, že nešpekuluje nad vecami, ak chce byť so mnou, tak proste sa zbalí a príde,“ tvrdí Katka o mužovi, ktorý je vraj nomád a pracuje online, takže by mu to nemalo robiť až taký problém. Zároveň však dodáva, že všetko je to stále čerstvé.