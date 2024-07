VIDEO: Nezastavila ju ani krutá choroba. Céline Dion zaspievala z Eiffelovky a všetkým vyrazila dych

Olympijské hry v Paríži sa v piatok oficiálne začali veľkolepý otváracím ceremoniálom, ktorý ponúkol niekoľko prekvapení a veľkých momentov. Hádam tým najväčším bol úplný záver a zapálenie ohňa. Sprevádzalo ho totiž vystúpenie kanadskej speváčke Céline Dion, ktorá sa už dlhé roky statočne pasuje s nevyliečiteľnou chorobou. Jej výkon teraz ohúril celý svet.

Céline Dion počas vystúpenia počas otváracieho ceremoniálu olympiády v Paríži. Foto: TASR/AP

Speváčke lekári diagnostikovali v roku 2022 zriedkavé ochorenie známe ako Stiff-Person syndróm, no podľa všetkého s ním bojuje už od roku 2008. Ide o neurologické ochorenie, ktoré postihuje mozog a miechu. Takzvaný syndróm stuhnutého človeka spôsobuje svalové kŕče, tuhnutie svalov, problémy s hlasivkami a kŕče také silné, až môžu spôsobiť fraktúru kosti. Podľa britského bulvárneho denníka Daily Mail choroba mení speváčku akoby na živú sochu.

Céline na otváracom ceremoniáli olympiády vystúpila v úplnom závere a jej verzia piesne „Hymne A L'Amour“ od Édith Piaf bola neuveriteľná. Ako bolo vidno zo záberov, emócie lomcovali aj samotnou Céline. „Ja vlastne neviem, čo povedať. Bolo to naozaj krásne,“ povedala dojatá speváčka Kelly Clarkson, ktorá komentovala ceremoniál. „Je to neuveriteľné, čo všetko prekonala. Zažiť ten moment. Je to hlasová športovkyňa. Je neuveriteľná,“ dodala.

Ako uviedol zástupca olympiády pre portál Page Six, Céline ani ostatní účinkujúci nedostali honorár, uhradili iba náklady za produkciu a náklady za vystúpenie. „Ich rozhodnutie vystúpiť za týchto podmienok odráža ich túžbu byť súčasťou historickej udalosti pre Francúzsko a svet športu,“ dodal. V prípade Céline Dion, ktorá bola v Paríži od pondelka, nešlo o prvé vystúpenie na olympiáde. V roku 1996 v Atlante zaspievala pieseň The Power of Dream.