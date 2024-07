Našla muža svojho života, ktorý náhle odišiel. Sandra Bullock svojej láske splnila aj posledné prianie

Svoju hereckú kariéru naplno rozbehla začiatkom 90. rokov 20. storočia vďaka akčným filmom Demolátor a Nebezpečná rýchlosť a neskôr sa dočkala aj prestížnych ocenení. Obľúbená herečka Sandra Bullock, ktorá v piatok 26. júla oslavuje 60. narodeniny, si však v súkromí prešla mimoriadne ťažkým obdobím. Keď sa zdalo, že našla lásku svojho života, osud jej ju napokon vzal.

Sledovala mamine vystúpenia

Sandra Annette Bullock sa narodila 26. júla 1964 v Arlingtone v americkom štáte Virginia. Vyrastala však striedavo v Nemecku a v Spojených štátoch amerických. Jej matka bola operná speváčka a otec učiteľ spevu. Ako malé dievča trávila veľa času v divadle sledovaním matkiných operných vystúpení. Neskôr aj ona začala spievať v detskom speváckom zbore.

Počas štúdia na strednej škole vo Washingtone navštevovala herecký dramatický súbor a v roku 1982 začala študovať herectvo na univerzite v Severnej Karolíne. Tri semestre pred promóciou však odišla do New Yorku s cieľom stať sa prvotriednou herečkou.

Zlom v kariére

Začínala menšími rolami v divadelných predstaveniach a nezávislých filmoch. V roku 1987 stvárnila hlavnú ženskú postavu v akčnej snímke Hangmen. O dva roky neskôr si zahrala v komédiách A Fool and His Money a Who Shot Patakango? V roku 1990 získala hlavnú úlohu v seriáli Working girl (Podnikavé dievča).