Autistický chlapec blúdil pri plnej štvorprúdovke. Drámu vyriešila až všímavá hliadka, pomáhal im medvedík

Počas plnej premávky prebehol cez električkovú trať a hlavnú cestu a neisto kráčal popri krajnici smerom do bratislavskej Karlovej Vsi. Zvládnuť svet vonku bez mamy bola pre sedemročného chlapca prináročná úloha. Dramatickú situáciu komplikoval i fakt, že má diagnostikovanú poruchu autistického spektra. Policajti ho však včas spozorovali a do akcie napokon netradične nasadili aj špeciálneho pomocníka – plyšového medvedíka.

Zostal sám doma, keď jeho mama odišla do obchodu. Sedemročný chlapec neváhal a chvíľu bez dozoru využil na to, aby sa nepozorovane vydal do ulíc. Ruch cesty mu však ako autistickému dieťaťu na pokoji nepridal a zakrátko spanikáril. Chlapec totiž netušil, kam vlastne beží. „‍️Bol zjavne vystrašený, rozrušený a nevedel, kde sa nachádza," uviedli na sociálnej sieti policajti, ktorí ani sekundu nečakali.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/pfbid04SbaSY7akua1rAT6VKfaaEFiMTXpPdcZpZ52ZJFrAXqrCFXM8MJkn4cAp4LWd6vXl

Vydali sa za chlapcom a skúsili s ním nadviazať kontakt. „Policajti s ním komunikovali maximálne citlivo a po chvíli sa im podarilo zistiť jeho bydlisko,“ informuje bratislavská krajská polícia. Napokon im chlapec rozpovedal aj to, ako z domu nečakane odišiel.

Potom šlo už všetko hladko a policajti ho odprevadili k mame. Aby zároveň zmiernili jeho traumatický zážitok, darovali mu aj svojho netradičného pomocníka. „Medvedík si svoju robotu splnil naozaj príkladne, ihneď chlapcovi vyčaril úsmev na tvári a pomohol zlepšiť nepríjemnú situáciu,“ dodáva polícia.