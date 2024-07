Nezaberaj miesto talentovaným, vravela jej slávna mama. Tereza Brodská s pochybnosťami bojuje doteraz

Celý život sa pýta sa samej seba, či je dosť dobrá. Aj keď o talente Terezy Brodskej dnes už nik nepochybuje, zdravé sebavedomie nikdy nebolo jej silnou stránkou a na niektoré veci pred kamerou sa stále odhodláva len ťažko.

Praktické rozhodnutie

Otec z nej chcel pianistku, mama kostýmovú návrhárku. Pre povolanie herečky sa Tereza napokon rozhodla čisto prakticky. Keď sa totiž hlásila na strednú školu, bolo jej jasné, že sa už viac nechce zapodievať matematikou ani fyzikou, a tak si zvolila konzervatórium. „Rodičia boli dosť naštvaní, chceli aby som bola slobodná, nie na niekom závislá, čo herečky sú,“ vyznala sa v rozhovore pre idnes.cz.

Tereza Brodská je i známou tvárou českého seriálu Ulice. Foto: Martin Hykl / CNC / Profimedia

Nepremýšľala nad následkami

Ako vraví, bola vraj ešte dieťa, keď si túto cestu vydala. „To je rozumček ešte zakrnelý. Vôbec som nepremýšľala dopredu, aké to môže mať následky. Snažila som sa len rýchlo vyriešiť situáciu a prijali ma na herecké konzervatórium, takže som situáciu vyriešila...“ zaspomínala si herečka zo slávnej rodiny a dodala: „Bolo to v búrlivom období, keď sa rodičia rozviedli a sťahovali sme sa k Jaromírovi Hanzlíkovi (novému partnerovi Terezinej mamy, pozn. red.). To boli také životné údery. Nemohla som sa na seba poriadne sústrediť, snažila som sa všetko nejako prežiť. Ísť cestou najmenšieho odporu.“

Prvý film, v ktorom si mladá Tereza zahrala, bola komédia Slečna Golem. Hlavnú úlohu v ňom stvárnila jej mama. Foto: oficiálny plagát k filmu

Tereza Brodská sa narodila v Prahe známemu hereckému páru Vlastimilovi Brodskému a Jane Brejchovej. Keď vyštudovala konzervatórium, získala angažmán v Divadle J.K.Tyla v Plzni. Potom prešla do pražského Činoherného klubu a Divadla Na zábradlí. Vo filme sa prvýkrát objavila v roku 1972, išlo o komédiu Slečna Golem. Postupne prichádzali ďalšie televízne a filmové roly, po boku Pavla Kříža si zahrala aj v komédii Koniec básnikov v Čechách, drámach Všetci moji blízki či Veľký případ a známa je aj zo seriálov Ulice a Slunečná. Za svoju prácu získala dve sošky Českého leva – jednu za vedľajšiu postavu v dráme Má je pomsta a druhú za hlavnú úlohu v psychologickej dráme Dvojrole.

Že je dcérou slávnych rodičov, sa jej však v hereckých kruhoch tvrdo vracalo. Aj preto sa napokon rok pred koncom štúdia rozhodla, že neprijme ponuku na angažmán v pražskom Divadle E.F. Buriana.