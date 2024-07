Zariskovala a štastie našla v Toskánsku. Veronika dnes ukazuje ostatným, čo je to sladký taliansky život

Nekonečné olivové háje, slnkom zaliate vinice a to najlepšie víno či jedlo široko-ďaleko. Do Toskánska je ľahké sa zamilovať, preto niet divu, že pred rokmi očarilo aj východniarku Veroniku Novákovú. A to dokonca tak veľmi, že v tomto romantickom kraji našla pred 15 rokmi svoj druhý domov. Po boku svojho syna Lorenza a priateľa Marca sa talianskym spôsobom života snaží inšpirovať aj ostatných.

Niečo jej našepkalo, že má riskovať

„Je až neuveriteľné, ako nám niektoré, na prvý pohľad náhodné veci zmenia celý život,“ zamýšľa sa na svojom blogu La Dolce Vita sympatická blondína. Taliansko ju opantalo ešte v detstve, počas rodinných dovoleniek pri Benátkach. „Pred 15. rokmi, v júni 2009, som prvýkrát prišla na celé leto do Toskánska. Stáž vo vinárstve na toskánskom pobreží, to znelo ako krásny sen," spomína si Veronika, ktorá leto medzi vinicami uprednostnila aj pred vysnívanou univerzitou.

„Dali mi čas pohovoru presne v rovnaký deň aj hodinu, keď som mala absolvovať prijímačky na magisterský stupeň VŠ na vysnívanej Karlovej Univerzite v Prahe. Nejaký šiesty zmysel mi však pošuškal, že mám ísť radšej na ten pohovor a tak aj bolo," priznala Veronika v rozhovore pre StartitUp riskantný krok, ktorý jej napokon zmenil celý život. Aj keď v tom čase nemala veľké znalosti o vínach a ani jej taliančina nepatrila medzi tie najlepšie, vybrali ju a o týždeň sa vydala na veľké letné dobrodružstvo.

Na toskánskom pobreží napokon strávila tri letné sezóny a počas školského roka doštudovala na Slovensku žurnalistiku na UKF v Nitre. „S diplomom vo vrecku a praxou v slovenských novinách som rozmýšľala, čo ďalej," hovorí s tým, že aj keď sa zamestnala v médiách, dobrodružné srdce ju stále ťahalo späť na juh „ochutnať ten povestný, sladký taliansky život“.

Talian, ktorý všetko zmenil