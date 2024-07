Dovolenka v zahraničí sa môže zmeniť na nepríjemnosť. Ak cestujete so zvieratkami, na toto nezabudnite

Upozornila na to spotrebiteľská organizácia dTest.

Aj pri cestovaní s domácimi zvieratami do zahraničia treba myslieť na platné doklady. Zviera musí byť očipované, má mať pas a pri niektorých druhoch zvierat treba vedieť dokladovať aj očkovanie proti besnote. Upozornila na to spotrebiteľská organizácia dTest.

Čo je dôležité?

„Predovšetkým musí byť zviera očipované, musí mať pas a najmä pri psoch, mačkách a fretkách musíme byť schopní doložiť aj očkovanie proti besnote, pričom cestovať s týmito zvieratami je možné až 21 dní po zaočkovaní,“ vysvetlila riaditeľka organizácie dTest Eduarda Hekšová. Doplnila, že do Írska, Fínska či na Maltu možno cestovať len so psom, ktorý bol v danom čase odčervený a musí to byť potvrdené veterinárom v pase spoločenského zvieraťa.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Ryan Walton

Venovať pozornosť treba podľa spotrebiteľskej organizácie pravidlám destinácie, do ktorej človek so zvieraťom cestuje, prípadne ňou prechádza. dTest odporúča informovať sa o pravidlách a obmedzeniach konkrétneho štátu v tamojšej inštitúcii, ktorá v danej krajine vykonáva činnosť našej Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Zvláštne podmienky

Spotrebiteľská organizácia upozornila, že zvláštne podmienky môžu v niektorých krajinách platiť aj pri takzvaných bojových plemenách. So zvieraťom by zároveň mal vždy cestovať vlastník zvieraťa uvedený v pase. V prípade, že so zvieraťom cestuje iná osoba, treba ju písomne splnomocniť.