Rodič ako záruka, ukryté valuty a trik, ktorý vás dostal do Juhoslávie. Takto sa dovolenkovalo za socializmu

Je leto a pred cestovnými kanceláriami sa schádzajú mladí muži so spacákmi v rukách. Čedok, Slovakoturista, Tatratour či CKM už o tri dni dostanú zájazdy, a tak je ich úlohou týchto odhodlaných občanov jediné. Byť medzi prvými a uchmatnúť si aspoň niečo z katalógovej ponuky. Ani úspech v cestovnej kancelárii im však nezaručí vytúženú dovolenku. Aj keď by si mladšia generácia mohla myslieť, že ide o scenár k nejakému podivnému filmu, tým starším sa vybavia spomienky na dovolenky spred pár desaťročí. Aj takto sa dovolenkovalo pred rokom 1989.

Dovolenke predchádzali muky

Thajsko? Zanzibar alebo len neďaleké Anglicko? Tieto destinácie boli pred rokom 1989 na míle vzdialené. Väčšina Čechoslovákov zostávala na dovolenke v tuzemsku. Ak sa niekto chcel dostať do zahraničia, bez kontaktov na tých správnych miestach ho čakali poriadne vybavovačky.

Ako informuje český Deník, od roku 1970 mohli Čechoslováci vycestovať viac-menej voľne len do niektorých krajín socialistického tábora, a to do Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Rumunska. Na návštevu sa vzťahovala tzv. trvalá výjazdová doložka, ktorá bola od tohto roku súčasťou pasu.

Kto zostane doma?

Do iných krajín to už také jednoduché nebolo. Do Sovietskeho zväzu alebo Poľska bol potrebný pozývací list. Juhoslávia bola istý čas väčšine občanov ČSSR zakázaná, pretože vďaka politike maršála Tita sa začínala príliš približovať k Západu.Ak chcel človek dokonca navštíviť niektorú zo západoeurópskych republík, nikdy sa do nich nepozrela celá jeho rodina. Väčšinou jeden z rodinných príslušníkov zostal doma ako záruka, že rodina neemigruje. Často to bolo jedno z detí či niektorý z rodičov.

Pas ste dostali bez problémov, ale bolo nutné doložiť čistý výpis z trestného registra a požiadať ešte o cestovnú doložku. To bolo akési povolenie opustiť krajinu.

„Vydanie vycestovacej doložky bolo podmienené kladným stanoviskom zamestnávateľa, ktoré ovplyvňovali rôzne organizácie ako bol zväz mládeže, odbory. Pre mužov mohlo byť fatálnou stopkou zamietavé stanovisko vojenskej správy,“ vysvetľoval pre Aktuality Marián Bilačič, ktorý pôsobil v CK Mládeže.

Trik, ktorý vás dostal do Juhoslávie