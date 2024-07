Prvý raz ich jedla s pohárom čerstvo nadojeného mlieka. Zamagurské pirohy Kataríny Nádaskej voňajú tradíciou

Je snáď najznámejšou slovenskou etnologičkou a okrem všemožných tradícií našich predkov má v malíčku aj to, ako zaobchádzali s potravinami. Katarína Nádaská tvrdí, že jedlo sa už odpradávna skladovalo rôzne. Ryby, mäso aj zelenina sa solili a podobným spôsobom sa konzervovala aj bryndza.

Sú plnené klenotmi

„Využívali to už moreplavci, do drevených súdkov natlačili surové mäso, zeleninu či ryby a nasolili. Soľ udržala čerstvosť niekoľko týždňov, to využívali aj naši predkovia,“ opisuje pre Hospodárske noviny a dodáva, že takto valasi uchovávali aj bryndzu, ktorú priniesli v 17. storočí.

Tá sa dá okrem mnohých iných pochúťok použiť aj v recepte na tradičné zamagurské pirohy. Spišská kuchyňa je Kataríninou srdcovkou a zemiaky s bryndzou, ktorými sú pirohy naplnené, podľa jej slov živia ľudí v tomto regióne už niekoľko dekád.

„Prvýkrát som ich ochutnala už pred 40 rokmi s mojou starou mamou na návšteve u jej kamarátky. Cestovali sme malým vláčikom z jedného spišského mesta do druhého a na obed som dostala za tanier týchto voňavých pirohov s hrnčekom čerstvo nadojeného mlieka,“ zaspomínala si pre Dobré jedlo a pridala recept, ktorý si pamätá ešte z detstva.

Zamagurské pirohy Kataríny Nádaskej