Keď otehotnela ako pätnásťročná, dieťa jej malo zničiť život. V skutočnosti jej ho zachránilo

„Keď som mala 15 rokov, nemala som čo robiť v takom intenzívnom a romantickom vzťahu a už vôbec som nemala mať sex,“ hovorí na úvod svojho rozprávania Američanka Shannon Barbosová. Veľmi rýchlo zistila, že je tehotná. Jej priateľ Chris mal 16 rokov a ich vzťah sa rozhodne nedal nazvať harmonickým. Často padalo slovo rozchod a nie myšlienky na spoločnú budúcnosť. A zrazu sedeli spolu v čakárni na oddelení plánovaného rodičovstva a dúfali, že sa nepotvrdí správa, ktorú obaja tušili.

Hovorili im o adopcii aj o prerušení tehotenstva

V čakárni boli jednoznačne najmladší. „Vzali nás do takej malej osvetlenej kancelárie, aby sme dostali správu, ktorá navždy zmenila naše životy. Keď sme to počuli od odborníka, bolo to oveľa reálnejšie,“ opisuje Shannon v spomienke pre Love What Matters. Hovorili im o adopcii, ale aj o tom, že je dostatok času na prerušenie tehotenstva.

Foto: Archív Shannon Barbosovej

Možnosť nechať si dieťa vo svojej starostlivosti padla ako posledná. Tvrdili, že je to príliš veľký záväzok pre niekoho, kto ešte ani netuší, čo bude v živote robiť. Keď vyšli von, Chris ju objal a uistil, že všetko bude v poriadku. „Myšlienka priniesť ďalší život do môjho chaotického a nestabilného sveta bola zdrvujúca. Chris iba mlčal a jeho rodina aj priatelia dávali jasne najavo, že s mojou prítomnosťou v jeho živote nesúhlasia,“ vysvetľuje. Dnes im to ale nezazlieva. Ako 15-ročná bola manipulatívna a trochu bláznivá.

Ako to povedať mame

Najhoršie bolo správu oznámiť mame. Tá ju tiež mala v mladom veku a v dcére videla svoju druhú šancu niečo v živote dokázať a svoje túžby premeniť na skutočnosť. Raz ráno ju mama zobudila a prikázala jej obliecť sa. Brala ju ku gynekológovi. Do kabínky jej priniesol tehotenský test a nebolo pochýb, že je tehotná. „Prosila som ho, aby mojej mame nič nepovedal, že jej to chcem povedať sama, keď bude správny čas. Súhlasil. Pred mamou mi dal do rúk zásobu antikoncepcie na celý mesiac,“ spomína Shannon.