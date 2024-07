Tieto známe osobnosti sa nebáli založiť si veľkú rodinu. Pre svoje rozhodnutie mali rôzne dôvody

Mať či nemať deti? To je otázka, ktoré je diskutovaná viac než kedykoľvek predtým a ľudia sa snažia pochopiť oba tábory. Niektorí majú pádne dôvody na život bez detí, iní sa zas rozhodli, že si rodinu napriek všetkému založia. Niektoré známe osobnosti majú dokonca veľké rodiny a trend bezdetnosti sa ich rozhodne netýka. Pozrite sa, ktoré slovenské a české celebrity majú štyri, päť, ale aj šesť detí a ako sa im žije.

Roman Pomajbo

Ešte pred svadbou kupoval auto podľa toho, aby bolo vhodné najmä pre deti. Sen sa mu nakoniec splnil a počas 14 rokov sa jeho rodina rozrástla o tri dievčatá. Keď mal umelec tesne pred 50. narodeninami, manželka mu s tehotenským testom v ruke oznámila nečakanú správu.

Roman Pomajbo sa vtedy zmohol iba na jedinú vetu: „Čo budeme robiť?“ Manželka Petra nechala rozhodnutie na ňom. „Aj keby sme mali piť vodu a jesť suchý chlieb, nejako to dáme,“ povedal jej, objali sa a plakali si v náručí. Pomajbovci sa rozrástli o syna Eliota a známy herec dnes otcovstvo vo vyššom veku odporúča všetkým. „Nielenže to nanovo reštartuje manželstvo, ale je to aj jeho naplnenie. A vy si to všetko len užívate,“ hovoril v rozhovore herec, pre ktorého sú jeho štyri ratolesti a manželka všetkým.

Veronika Žilková

Česká herečka bola trikrát vydatá, vychovala štyri vlastné a dve osvojené deti. Jej druhý syn Cyril sa narodil bez bránice a lekári nevedeli garantovať, či ho zachránia.

„Vtedy som si povedala, že keď všetko dobre dopadne, musím to pánovi Bohu nejako oplatiť, tak sme požiadali o adopciu. Išli sme sa do domova pozrieť na štvorročné dievčatko, ktoré nám vytipovali. Na chodbe ale stáli Markéta s Honzíkom. Vraj ich nikto nechcel, pretože boli dvaja, súrodenci. No a pre mňa to bola láska na prvý pohľad,“ vysvetľoval pre Blesk Veronika Žilková, šesťnásobná mama.

Jana Oľhová