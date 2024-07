Myslel si, že jeho biologická matka je jeho sestra. Títo slávni ľudia vyrastali s adoptívnymi rodičmi

Niektorí to vedeli už ako deti, iní sa to dozvedeli až v dospelosti. Buď na to prišli sami alebo im to prezradili rodičia. Toto je päť slávnych ľudí, o ktorých ste pravdepodobne netušili, že ich adoptovali.

5. Marilyn Monroe

Slávna herecká ikona sa narodila slobodnej matke a neskôr ju podľa magazínu Marie Claire umiestnili do rôznych detských domovov. Vo veku 11 rokov žila s rodinnou priateľkou Grace McKee Goddard, ktorá sa nakoniec stala jej zákonnou zástupkyňou. V šestnástich sa vydala, aby sa vymanila zo systému pestúnskej starostlivosti.

Foto: Wikipedia Commons, Published by Corpus Christi Caller-Times-photo from Associated Press

4. Jamie Foxx

Keď sa hercovi rodičia rozišli, adoptovala si ho stará mama z matkinej strany. Mal vtedy len sedem mesiacov. Vyrastal potom v Terrelle v Texase a už ako dieťa spieval v miestnom kostolnom zbore. Babička ho v hereckej a speváckej kariére podporovala a on ju za to zbožňoval. „Raz mi povedala, že mám potenciál, že niečo dokážem a bude zo mňa hviezda,“ zaspomínal si v rozhovore pre magazín People.

Foto: Wikipedia Commons, Gage Skidmore

3. Kelly Preston

Prestonovej biologický otec sa tragicky utopil, keď mala len tri roky. Jej matka sa znovu vydala za Petra Palzisa, ktorý si Kelly neskôr adoptoval. Vyrastala na Havaji a v Austrálii a nakoniec sa usadila v Kalifornii, kde navštevovala Juhokalifornskú univerzitu a študovala drámu a divadlo.